Allerta Meteo Toscana, temporali anche domani: resta la criticità arancione sul Monte Faeta

Prorogata l’allerta meteo arancione in Toscana. Lo comunica il Presidente della Regione, Eugenio Giani. “Prorogata dalla nostra Sala operativa per rischio idrogeologico limitatamente alle zone interessate dai recenti eventi di incendio boschivo sul Monte Faeta, in considerazione della situazione di contingente fragilità del territorio, risulta più elevato il rischio di dissesti di versante a tutta la giornata di domani mercoledì 6 maggio”, scrive Giani sui social. “Allerta gialla per temporali forti in corso e nella giornata di domani. Ancora condizioni di instabilità con possibili temporali anche di forte intensità più probabili sulle zone centro settentrionali. I fenomeni, la cui localizzazione rimane piuttosto incerta, potranno localmente assumere carattere di stazionarietà o potranno ripresentarsi sulle stesse zone”, scrive il Presidente Giani.
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