Allerta Meteo Toscana: temporali forti, vento e mareggiate

Ancora allerta meteo gialla in Toscana dopo quella emessa ieri per la giornata di oggi causa pioggia per l’area centro-occidentale della regione e per l’Arcipelago. La Sala operativa della Protezione Civile regionale, spiega oggi sui social il Presidente Eugenio Giani, ha emesso un’allerta gialla per temporali forti sulla Toscana meridionale fino alle ore 18 di oggi e dalle 7 alle 16 di domani sulla Toscana nord-ovest. Allerta gialla per rischio vento poi nella giornata di domani su Toscana centrale e Alto Mugello e per rischio mareggiate sulla costa centro-settentrionale.

Nel pomeriggio di oggi, domenica, previste precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o locale temporale più probabili sulle zone interne centro-meridionali. Domani, lunedì, sulle zone settentrionali precipitazioni, localmente a carattere di rovescio o temporale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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