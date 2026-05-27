Allerta Meteo Trentino: ancora caldo estivo ma attenzione ai temporali

Nel pomeriggio-sera di oggi in Trentino è atteso maltempo, con rovesci e temporali che, a livello locale, potranno assumere anche forte intensità. Le precipitazioni potrebbero risultare abbondanti in breve tempo e accompagnate da forti raffiche di vento, frequenti fulminazioni e grandine di piccole o medie dimensioni. I fenomeni, secondo le previsioni, tenderanno a svilupparsi soprattutto in prossimità dei rilievi, ma nel loro spostamento verso sud potranno interessare anche le aree di fondovalle. E’ quanto segnala Meteotrentino, che indica tuttavia per i giorni successivi – da giovedì a domenica – il persistere di condizioni in prevalenza stabili, con tempo estivo e temperature superiori alla media stagionale.

Sul fronte climatico, gli ultimi giorni hanno fatto registrare valori termici nettamente sopra la norma. Maggio, pur essendo generalmente un mese caratterizzato da frequenti precipitazioni, non è estraneo a fasi calde. Tuttavia le temperature pienamente estive osservate di recente risultano eventi poco comuni, con una frequenza media stimata intorno a un episodio ogni vent’anni. I +33°C registrati ieri a Trento Laste non rappresentano un record assoluto, ma contribuiscono a collocare il maggio 2026 finora al 5° posto tra le annate con le massime più elevate. Il primato resta ai +35,5°C rilevati nel maggio 1945, mentre nell’arco degli ultimi vent’anni solo il 2009 ha fatto segnare valori superiori nello stesso mese. A ciò si aggiunge un quadro pluviometrico deficitario: finora sono stati misurati 47,6 mm di pioggia, meno della metà della media mensile, confermando una fase complessivamente più calda e più secca del consueto.

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