Allerta Meteo Veneto, domani instabilità in aumento: tornano rovesci e temporali

Domani, mercoledì 27 maggio, dalle ore centrali instabilità in aumento sul Veneto a partire dalle zone montane/ pedemontane con probabili rovesci e temporali sparsi in successiva possibile estensione a qualche zona della pianura; saranno possibili locali fenomeni intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento, locali grandinate). In considerazione di queste previsioni, la Protezione Civile regionale del Veneto ha emesso un’allerta meteo gialla per criticità idrogeologica per temporali su tutto il territorio regionale, con validità dalle 12 di domani alla mezzanotte successiva.

“Saranno possibili fenomeni intensi e rapidi, l’innesco di frane superficiali e colate rapide, l’innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria, il rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con possibili allagamenti di locali interrati o sottopassi”, si legge nel bollettino di allerta.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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