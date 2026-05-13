Allerta Meteo Veneto, domani piogge e forti temporali: rischio grandine e raffiche di vento

Dalle 8.00 di domani, giovedì 14 maggio, fino alla mezzanotte successiva, la Protezione Civile regionale del Veneto ha previsto la fase operativa di “Attenzione” (allerta meteo gialla) per criticità idrogeologica per temporali in tutta la regione, ad eccezione del bacino dell’Alto Piave. “Giovedì 14 tempo instabile con probabili rovesci e temporali specie dalla mattinata e sui settori centro-meridionali della regione. Saranno possibili localmente fenomeni intensi (forti rovesci, locali grandinate e forti raffiche di vento) con quantitativi di pioggia anche consistenti. Limite delle nevicate intorno ai 1500-1800 metri, a tratti anche un po’ più in basso specie sulle Dolomiti”, si legge nel bollettino di allerta.

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