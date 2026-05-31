Allerta Meteo Veneto, instabilità da pomeriggio: tornano rovesci e temporali

Dal pomeriggio di domenica 31 maggio, ad iniziare dalle zone montane e pedemontane del Veneto instabilità in aumento con probabili rovesci e temporali da locali a sparsi in possibile successiva estensione a parte della pianura fino al mattino di lunedì 1 giugno; saranno possibili locali fenomeni intensi (rovesci, forti raffiche e locali grandinate). Alla luce di queste previsioni meteo, la Protezione Civile regionale del Veneto ha emesso un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico per temporali su tutta la regione valida dalle 14 di oggi alle 14 di domani, lunedì 1 giugno.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.