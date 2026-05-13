Allerta Meteo, violenti temporali nel basso Tirreno: notte di paura in Calabria e Sicilia mentre il Nord si prepara a supercelle e tornado

La giornata di oggi, mercoledì 13 maggio, si sta chiudendo all’insegna di una severa instabilità atmosferica che sta colpendo duramente le regioni meridionali. Un imponente gruppo temporalesco si sta abbattendo con estrema violenza nel settore del basso Tirreno, posizionandosi strategicamente tra la Campania, la Basilicata e la Calabria. Questo scenario rappresenta l’epilogo di una fase di maltempo estremo che ha interessato gran parte del Centro e del Sud Italia sin dalle prime ore del mattino, portando con sé fenomeni meteorologici di forte intensità. La situazione attuale vede un’intensa attività elettrica e piogge battenti che non accennano a placarsi, confermando la criticità di una configurazione barica particolarmente turbolenta che sta mettendo a dura prova il territorio.

Nubifragi e accumuli record tra il Cilento e l’Orsomarso

L’energia termica in gioco e il contrasto tra masse d’aria differenti hanno generato precipitazioni di eccezionale portata, specialmente nelle aree interne e costiere a ridosso dei rilievi. Le zone più colpite in queste ultime ore sono state il Cilento e l’Orsomarso, territori situati rispettivamente tra la provincia di Salerno e la provincia di Cosenza. In queste località sono stati registrati accumuli superiori ai 30–40mm in un lasso di tempo estremamente ridotto, configurando veri e propri nubifragi che hanno causato rapidi allagamenti e disagi alla circolazione stradale. La potenza dei fenomeni è stata accompagnata da incessanti tempeste di fulmini che hanno illuminato il cielo a giorno, rendendo l’atmosfera spettrale e carica di tensione elettrica, tipica delle configurazioni temporalesche più evolute del periodo primaverile.

La marcia dei temporali verso lo Stretto di Messina e la Sicilia

Le proiezioni dei modelli meteorologici indicano che i temporali non si esauriranno a breve, ma tenderanno a spostarsi progressivamente verso Sud durante le ore notturne. La traiettoria prevista porterà il fronte perturbato a scendere lungo tutta la Calabria tirrenica, puntando dritto verso lo Stretto di Messina. Per questo motivo, l’attenzione resta massima per i possibili nubifragi notturni che potrebbero colpire la Sicilia nord-orientale. Si prospetta una notte di grande spettacolo elettrico, ma anche di potenziale pericolo, con spettacolari tempeste di fulmini e saette che si scateneranno in mare aperto. Le aree maggiormente esposte a questa coreografia di luce saranno quelle comprese tra le isole Eolie, Capo Vaticano, il golfo di Sant’Eufemia, la piana di Gioia Tauro, la Costa Viola e il comprensorio di Capo Milazzo.

Allerta rossa al Nord per supercelle e rischio tornado domani

Se il Sud sta affrontando la fase finale di questa ondata, la preoccupazione cresce esponenzialmente per la giornata di domani, giovedì 14 maggio, quando il baricentro del maltempo si sposterà verso le regioni settentrionali. Nel pomeriggio e nella serata di domani sono attesi violentissimi temporali che potrebbero assumere caratteristiche di particolare pericolosità. Gli esperti segnalano l’alto rischio di formazione di supercelle, strutture temporalesche rotanti capaci di generare tornado, grandinate di grosse dimensioni e piogge torrenziali. Le pianure del Nord Italia potrebbero diventare teatro di fenomeni meteorologici estremi con colpi di vento impressionanti, noti come downburst, in grado di provocare danni strutturali significativi e caduta di alberi, segnando una delle fasi più critiche di questa stagione.

Un weekend di instabilità totale su tutta la penisola italiana

La tregua meteorologica sembra ancora lontana, poiché questa fase di maltempo estremo è destinata a protrarsi e ad evolversi ulteriormente nei giorni successivi. Sia venerdì che sabato, l’instabilità atmosferica continuerà a dominare lo scenario meteo sull’Italia, estendendosi nuovamente verso le regioni meridionali in un movimento ciclico di aria instabile. Le previsioni meteo a medio termine indicano che non ci sarà un miglioramento definitivo, ma piuttosto una reiterazione di fenomeni temporaleschi sparsi che interesseranno a macchia di leopardo gran parte del territorio nazionale. La configurazione attuale suggerisce estrema prudenza per chiunque si trovi nelle zone colpite, data la rapidità con cui questi sistemi temporaleschi possono evolvere in eventi di portata distruttiva.

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