Allerta rossa nel Sud/Est della Cina: piogge estreme e alluvioni diffuse | VIDEO

Il Sud/Est della Cina è alle prese con una delle più gravi emergenze alluvionali della stagione 2026. Dal 13 maggio una persistente fascia di piogge intense legata al monsone estivo precoce sta colpendo le province di Fujian, Guangdong, Guangxi, Jiangxi e Hunan, provocando allagamenti diffusi e gravi disagi alla popolazione. Nella contea di Shangyu, nella provincia di Jiangxi, le precipitazioni hanno generato alluvioni lampo, mentre a Guangzhou il 15 maggio sono caduti oltre 100 mm di pioggia in appena 2 ore. Le autorità hanno attivato il livello massimo di allerta meteo, il “red alert”, su più aree simultaneamente.

Le strade dei distretti urbani si sono trasformate in fiumi in piena, con veicoli sommersi e sottopassi allagati. Scuole, università e linee ferroviarie sono state sospese. Il Centro nazionale per il controllo delle inondazioni ha attivato una risposta coordinata d’emergenza. Le previsioni indicano piogge ancora persistenti almeno fino al 18 maggio, con le prossime 72 ore considerate critiche.

Alluvioni lampo travolgono la Cina, le immagini dal Jiangxi