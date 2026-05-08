Alluvione in Messico, piogge torrenziali paralizzano Monterrey: caos nel Nuevo León | VIDEO

Fronte freddo provoca inondazioni, strade chiuse e decine di veicoli bloccati nell’area metropolitana messicana

Alluvione in Messico, piogge torrenziali paralizzano Monterrey

Le violente piogge abbattutesi nelle scorse ore sull’area metropolitana di Monterrey, nello Stato messicano del Nuevo León, hanno causato gravi allagamenti, disagi alla circolazione e numerosi interventi di emergenza. Il maltempo è stato provocato dall’arrivo di un fronte freddo, accompagnato da temporali intensi e forti precipitazioni. Secondo le autorità locali, almeno 15 municipi sono stati colpiti dal nubifragio, tra cui Monterrey, San Nicolás, Guadalupe e Santa Catarina. Le piogge, inizialmente moderate nel pomeriggio, sono aumentate drasticamente dopo le 18 ora locale di giovedì, trasformando molte strade in veri e propri fiumi.

La Protezione Civile ha riferito che almeno 42 veicoli sono rimasti bloccati dall’acqua. Tra le aree più critiche figurano l’avenida Gonzalitos e l’incrocio tra Fidel Velázquez e Copán, dove si è concentrato il maggior numero di auto intrappolate. Particolarmente spettacolare l’episodio che ha coinvolto una pattuglia della polizia di Monterrey, trascinata dalla corrente nei pressi di Lincoln. Gli agenti a bordo sono stati soccorsi dalle squadre di emergenza intervenute rapidamente sul posto.

Le precipitazioni hanno inoltre provocato la caduta di alberi, danni a pali elettrici e numerosi cortocircuiti. Le autorità hanno disposto chiusure parziali e restrizioni al traffico nelle zone considerate più pericolose, mentre il livello del torrente Topo Chico è salito sensibilmente, aumentando il rischio di esondazioni. Il maltempo ha causato anche incidenti stradali: a Salinas Victoria un camion ha sbandato sul manto stradale bagnato, finendo contro un lampione lungo la carretera a Colombia.

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