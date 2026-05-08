Alluvione in Messico, piogge torrenziali paralizzano Monterrey: caos nel Nuevo León | VIDEO

Le violente piogge abbattutesi nelle scorse ore sull’area metropolitana di Monterrey, nello Stato messicano del Nuevo León, hanno causato gravi allagamenti, disagi alla circolazione e numerosi interventi di emergenza. Il maltempo è stato provocato dall’arrivo di un fronte freddo, accompagnato da temporali intensi e forti precipitazioni. Secondo le autorità locali, almeno 15 municipi sono stati colpiti dal nubifragio, tra cui Monterrey, San Nicolás, Guadalupe e Santa Catarina. Le piogge, inizialmente moderate nel pomeriggio, sono aumentate drasticamente dopo le 18 ora locale di giovedì, trasformando molte strade in veri e propri fiumi.

La Protezione Civile ha riferito che almeno 42 veicoli sono rimasti bloccati dall’acqua. Tra le aree più critiche figurano l’avenida Gonzalitos e l’incrocio tra Fidel Velázquez e Copán, dove si è concentrato il maggior numero di auto intrappolate. Particolarmente spettacolare l’episodio che ha coinvolto una pattuglia della polizia di Monterrey, trascinata dalla corrente nei pressi di Lincoln. Gli agenti a bordo sono stati soccorsi dalle squadre di emergenza intervenute rapidamente sul posto.

Le precipitazioni hanno inoltre provocato la caduta di alberi, danni a pali elettrici e numerosi cortocircuiti. Le autorità hanno disposto chiusure parziali e restrizioni al traffico nelle zone considerate più pericolose, mentre il livello del torrente Topo Chico è salito sensibilmente, aumentando il rischio di esondazioni. Il maltempo ha causato anche incidenti stradali: a Salinas Victoria un camion ha sbandato sul manto stradale bagnato, finendo contro un lampione lungo la carretera a Colombia.