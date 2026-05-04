Alluvioni in Kenya: almeno 18 morti, si temono altre frane

La Polizia nazionale del Kenya ha confermato 18 morti a causa di frane e alluvioni, mentre le forti piogge continuano a flagellare diverse zone del Paese, costringendo famiglie ad abbandonare le proprie case e danneggiando le infrastrutture. Lo riferiscono i media locali, precisando che secondo il bilancio confermato dalla Polizia, frane hanno interessato le contee di Tharaka Nithi, Elgeyo-Marakwet e Kiambu, dove intere case sono state distrutte e le famiglie costrette ad evacuare dopo giorni di piogge incessanti. Unità di intervento interforze sono state dispiegate nelle aree colpite per condurre operazioni di ricerca e soccorso, evacuare i residenti dalle zone ad alto rischio e distribuire aiuti umanitari. Sono in corso anche attività di mappatura delle aree vulnerabili per prevenire ulteriori vittime.

Le continue piogge sono parte della lunga stagione delle piogge in Kenya, che in genere va da marzo a maggio ed è spesso associata a diffuse alluvioni e frane, in particolare nelle zone montuose e urbane con scarso drenaggio.