Alluvioni lampo in Malesia: Petaling Jaya e Kuala Lumpur sott’acqua | VIDEO

Il maltempo incessante ha provocato alluvioni lampo In Malesia, a Petaling Jaya. Si tratta del secondo evento in meno di due settimane, dopo l’inondazione del 20 aprile. Sui social media sono circolate immagini di strade trasformate in corsi d’acqua, con auto in difficoltà e livelli fino all’altezza delle ruote. Disagi anche sulla New Pantai Expressway, dove all’altezza del km 18,9 (svincolo Maju Jaya verso Bangsar) sono stati chiuse corsie a causa di allagamenti, con traffico rallentato per circa un km.

A Kuala Lumpur si segnalano ulteriori criticità: Jalan Kuchai Lama nuovamente sommersa, con possibili ritardi per diverse linee bus, e Jalan Sepadu a Taman United con acqua fuoriuscita dai sistemi di drenaggio. Sulla Kesas Highway, nei pressi del casello Awan Besar, il traffico verso il centro città è rimasto paralizzato, con veicoli parzialmente sommersi e livelli d’acqua fino alle ruote.