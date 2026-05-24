Alto Adige, precipita in acqua alle cascate di Barbiano: recuperato morto

Tragedia in Valle Isarco, in Alto Adige, dove una persona è stata trovata priva di vita nelle acque del torrente presso la cascata inferiore di Barbiano. L’allarme è scattato poco prima delle ore 12, mobilitando immediatamente un imponente spiegamento di forze dopo l’avvistamento del corpo in acqua. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco volontari della zona, il Soccorso Alpino e il servizio di soccorso acquatico. I soccorritori acquatici del Corpo permanente dei Vigili del Fuoco di Bolzano sono stati trasportati d’urgenza sul luogo dell’incidente a bordo dell’elicottero Pelikan 2, effettuando un complesso recupero della persona tramite l’utilizzo del verricello. Una volta riportata a riva in sicurezza, l’equipe medica ha tentato le manovre di rianimazione ma, nonostante la rapidità e la massiccia macchina dei soccorsi – che ha visto impegnato anche l’elicottero Pelikan 1 -, per la persona non c’era ormai più nulla da fare.