Anche negli USA un inizio maggio che sa di marzo: il freddo Artico travolge il Nord America

La primavera sembra aver subito una brusca e inaspettata battuta d’arresto in gran parte del Nord America, lasciando spazio a un ritorno del clima invernale che ha colto di sorpresa milioni di cittadini. Secondo quanto riportato in un’analisi meteorologica del Washington Post, il mese di maggio 2026 si è aperto con un’irruzione di aria artica di intensità eccezionale, capace di far precipitare i termometri a livelli che solitamente si registrano nel pieno del mese di marzo. Questo fenomeno, descritto dagli esperti come un vero e proprio “colpo di coda dell’inverno”, sta interessando una vasta area che si estende dalle pianure centrali fino alla costa orientale, stravolgendo le abitudini quotidiane e i piani per l’inizio della stagione calda.

La dinamica meteorologica dietro l’ondata di gelo anomalo

Il cuore di questa anomalia risiede in una configurazione atmosferica particolarmente stabile e aggressiva, caratterizzata da un profondo affondo del getto polare verso le medie latitudini. Il rapporto del Washington Post chiarisce che una cresta di alta pressione sull’Alaska ha favorito la discesa di una massa d’aria gelida proveniente direttamente dal Canada settentrionale, incanalandola verso il Midwest e il Nord-Est degli Stati Uniti. Questa dinamica ha generato un calo termico repentino, con scarti rispetto alla media stagionale che superano in alcune zone i 10 o 15 gradi Celsius. Il risultato è un paesaggio meteorologico che vede neve granulosa e venti sferzanti laddove, solo una settimana prima, si godeva di un sole quasi estivo.

Rischi per l’agricoltura e le gelate tardive

Una delle preoccupazioni principali sollevate dagli esperti del Washington Post riguarda l’impatto devastante che queste temperature record possono avere sul settore agricolo e sul giardinaggio domestico. Con la vegetazione già in fase avanzata di risveglio grazie a un aprile insolitamente mite, le gelate tardive rappresentano una minaccia esistenziale per le colture di alberi da frutto, i vigneti e le piantagioni di mais appena germogliate. Molti agricoltori sono stati costretti a correre ai ripari utilizzando ventole industriali e sistemi di irrigazione a pioggia per cercare di proteggere i raccolti, nel tentativo disperato di evitare perdite economiche che potrebbero ammontare a miliardi di dollari se il gelo dovesse persistere per più notti consecutive.

Il fenomeno del weather whiplash e il contrasto termico

L’attuale situazione meteo è un esempio perfetto di quello che i climatologi definiscono weather whiplash, ovvero un brusco “colpo di frusta” meteorologico tra estremi opposti. La transizione dal caldo precoce al freddo invernale non ha solo implicazioni fisiche sull’ambiente, ma influisce pesantemente anche sul benessere psicologico e sulla salute delle persone, aumentando l’incidenza di malanni stagionali legati allo sbalzo termico. Il Washington Post sottolinea come questo tipo di eventi estremi stia diventando sempre più frequente nel contesto del cambiamento climatico globale, che tende a destabilizzare il vortice polare e a rendere le stagioni di transizione, come la primavera, meno prevedibili e più soggette a shock termici improvvisi.

Previsioni a breve termine e ritorno alla normalità

Nonostante la rigidità del clima attuale, le proiezioni meteorologiche indicano che questa parentesi invernale fuori tempo massimo dovrebbe avere una durata limitata. Tuttavia, per i primi giorni di maggio, i residenti di città come Chicago, Detroit e New York dovranno continuare a indossare cappotti pesanti e rispolverare i riscaldamenti domestici. L’articolo del Washington Post conclude avvertendo che, sebbene il sole di maggio abbia una forza radiante notevole capace di mitigare il freddo durante le ore centrali del giorno, le temperature notturne rimarranno critiche per tutto il fine settimana. Solo a partire dalla seconda settimana del mese si prevede una graduale risalita delle temperature, riportando la primavera sui binari della normalità stagionale, seppur con il ricordo indelebile di un inizio maggio che ha riportato il calendario indietro di due mesi.