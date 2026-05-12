Ascoli Piceno nella morsa del vento forte: decine di interventi per alberi caduti

Nel tardo pomeriggio di ieri, il personale e i mezzi del Comando dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno, con il supporto del Distaccamento Volontari di Apiro (Macerata), sono stati impegnati su tutto il territorio provinciale per far fronte ai danni causati dal forte vento. Le squadre sono intervenute in numerosi punti per la rimozione di alberi caduti sulla sede stradale e per la messa in sicurezza di rami pericolanti, al fine di garantire la viabilità e la sicurezza dei cittadini. Secondo quanto riferito, gli interventi effettuati per questa tipologia di emergenze sono attualmente 35.

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