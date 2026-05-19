Attimi di paura sull’aliscafo Napoli-Capri: passeggeri in balia del maltempo | VIDEO

Lo scorso sabato, i passeggeri dell’aliscafo che collega Napoli a Capri hanno vissuto momenti di grande tensione a causa del maltempo improvviso. Il breve video pubblicato su TikTok dall’utente Alessio Iannucci mostra scene di mare agitato e passeggeri spaventati mentre l’imbarcazione affronta onde alte e violente. Secondo quanto osservato nel video, l’aliscafo Napoli-Capri è stato scosso da onde molto intense, con momenti in cui i passeggeri si sono aggrappati ai corrimano, visibilmente terrorizzati. L’audio catturato dalle riprese testimonia le urla e i commenti preoccupati delle persone a bordo, che descrivono la situazione come “spaventosa“.

Le immagini mostrano il mezzo che ondeggia in maniera pronunciata, mentre alcuni turisti cercano di mantenere l’equilibrio, evidenziando la forza del mare in tempesta. La scena rappresenta una testimonianza diretta di come il maltempo possa sorprendere anche durante tratte turistiche molto frequentate.

Il rispetto delle allerte meteo

L’episodio sottolinea l’importanza di rispettare le allerte meteo e le indicazioni delle autorità marittime, soprattutto durante la stagione in cui le condizioni del mare possono cambiare rapidamente.

Questo evento sull’aliscafo Napoli-Capri evidenzia come anche traversate brevi possano trasformarsi in esperienze rischiose in presenza di maltempo intenso.