Biostampa e xenotrapianto: il piano di Putin da 26 miliardi per allungare la vita

Vladimir Putin ha investito miliardi di dollari in stravaganti esperimenti sulla longevità umana, ma alcuni critici sono scettici sulla validità scientifica di queste cosiddette ricerche. Putin, 73 anni, ha speso almeno 26 miliardi di dollari in ricerche statali, tra cui farmaci per la terapia genica volti a rallentare l’invecchiamento cellulare, in un progetto noto come “Nuove tecnologie per la preservazione della salute”, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal. Quel farmaco “rappresenta una delle strade più promettenti nella lotta contro l’invecchiamento“, ha dichiarato ad aprile il viceministro della Scienza russo Denis Sekirinsky, ma è solo uno dei numerosi progetti sulla longevità che Putin sta promuovendo da decenni, in un’ossessione che a quanto pare è iniziata quando aveva solo 16 anni.

Altre strade percorse da Putin includono la coltivazione di organi umani all’interno di maiali per il trapianto in esseri umani, una procedura chiamata xenotrapianto, e la stampa 3D di tessuti viventi, una pratica nota come biostampa. Scienziati russi finanziati dal governo affermano di aver stampato con successo una ghiandola tiroidea di topo e cartilagine umana, e hanno dichiarato che entro la fine del decennio saranno in grado di stampare interi organi umani per il trapianto, come riportato dal Wall Street Journal.

E questi progetti non sono solo opera di scienziati pazzi che lavorano in segreto: Putin stesso ha annunciato pubblicamente l’iniziativa nell’aprile del 2024, promettendo che tali metodi avrebbero salvato 175.000 vite entro il 2030. “Nella Federazione Russa, sono in corso numerosi programmi scientifici in questo campo”, ha dichiarato il Cremlino al Journal. “Questi progetti sono sostenuti dallo Stato e vi partecipano molte istituzioni scientifiche e di ricerca”.

Le figure di spicco del progetto

Una delle figure di spicco dell’iniziativa è la figlia di Putin, l’endocrinologa quarantunenne Maria Vorontsova, che dirige i progetti statali di genetica. Anche l’eminente fisico russo Mikhail Kovalchuk, il cui fratello Yuri è un finanziere strettamente legato a Putin, ha svolto un ruolo centrale. “È difficile parlare di immortalità, ma la capacità di riparare l’uomo aumenterà senza dubbio“, ha dichiarato Kovalchuk ai media russi, sostenendo che l’umanità sarà presto in grado di riparare e trapiantare organi all’infinito.

Le critiche

I critici sostengono che siano state pubblicate poche ricerche sottoposte a revisione paritaria e che molti dei ricercatori potrebbero essere semplicemente degli yes-men, intenzionati a compiacere il potente leader russo al potere da oltre 20 anni. “Se non ci sono pubblicazioni, non ci sono risultati reali e le loro affermazioni dovrebbero probabilmente essere considerate aspirazioni, per non dire sogni“, ha affermato Alexander Ostrovskiy, pioniere russo della biostampa, fuggito dal Paese dopo l’invasione dell’Ucraina nel 2022. “È impossibile fare scienza in isolamento”, ha aggiunto. “Probabilmente stanno dicendo a Putin quello che vuole sentirsi dire per assicurarsi i finanziamenti”.

Il principale medico russo prima della sua morte nel 2024, Vladimir Khavinson, aveva persino affermato che una delle sue maggiori aspirazioni era prolungare la vita di Putin. Un altro obiettivo era estendere la durata della vita umana a 120 anni, secondo il Wall Street Journal.

L’ossessione di Putin per la salute

L’ossessione di Putin per la salute è da tempo evidente al pubblico. Le foto del Presidente che mostra il suo petto muscoloso mentre cavalca cavalli e motociclette, o mentre caccia orsi e pesca sono diventate così iconiche da trasformarsi in meme nel corso degli anni. Si è anche vantato dei suoi piani per la longevità con altri leader mondiali: nel 2025 è stato intercettato mentre diceva al Presidente cinese Xi Jinping che la sostituzione degli organi avrebbe permesso agli esseri umani di vivere per sempre, mentre nel 2018 avrebbe parlato con entusiasmo al cancelliere austriaco Sebastian Kurz dei benefici di stare nudo in una gelida camera criogenica.

È un’ossessione che potrebbe essere iniziata già nel 1968, con l’uscita del film sovietico “Dead Season”, che raccontava la storia di agenti della CIA che collaboravano con medici nazisti per controllare l’umanità attraverso esperimenti medici. Putin fu profondamente colpito dal film e ha affermato che lo ispirò ad entrare nel KGB nel 1975, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal.

Ma tutta l’ossessione di Putin per la longevità – e per l’immagine pubblica che la circonda – potrebbe essersi ritorta contro di lui, dato che le teorie del complotto sulla sua salute lo perseguitano da anni. Il Presidente è stato ripreso in numerosi video negli ultimi anni con mani e gambe che tremano vistosamente, mentre le persone hanno analizzato i cambiamenti apparenti del suo viso per ipotizzare che sia in punto di morte, o addirittura già morto, e sostituito da una controfigura per ingannare la popolazione russa.