BlackRock punta miliardi su SpaceX: il più grande gestore patrimoniale del mondo scende in campo per l’IPO

Il percorso di avvicinamento alla quotazione in borsa di SpaceX continua a registrare scosse di assestamento ad altissima intensità nel mondo della finanza globale. Dopo il via libera degli azionisti allo stock split 5-per-1, oggi è arrivata la conferma dell’interesse del predatore più grande di Wall Street: BlackRock. Secondo quanto rivelato da The Information e ripreso dalle principali agenzie internazionali come Reuters, il colosso della gestione patrimoniale sta valutando un investimento miliardario per entrare come investitore àncora nell’offerta pubblica iniziale dell’azienda aerospaziale di Elon Musk. Una mossa di questa portata sposta definitivamente gli equilibri del mercato, trasformando la diffidenza di alcuni analisti in una corsa all’oro senza precedenti.

L’ingresso del re di Wall Street nell’orbita di Elon Musk

Le indiscrezioni parlano chiaro: BlackRock non sta valutando una partecipazione simbolica, ma un impegno finanziario multi-miliardario. La società guidata da Larry Fink, che gestisce oltre 10 trilioni di dollari in asset, intende assicurarsi una quota di controllo primaria prima che il titolo di SpaceX venga scambiato pubblicamente sul listino del Nasdaq. Per Elon Musk, l’appoggio di un simile gigante rappresenta il definitivo lasciapassare istituzionale. L’ingresso di BlackRock garantisce la stabilità della raccolta di capitali e riduce drasticamente i rischi di volatilità nei primi giorni di contrattazione, offrendo una sponda solida a un’azienda che continua a bruciare liquidità per finanziare i programmi Starship e la rete satellitare Starlink.

Una validazione cruciale per la valutazione da 2 trilioni di dollari

Nelle ultime settimane, diverse voci a Wall Street avevano espresso perplessità sulla mastodontica valutazione di SpaceX, considerata da alcuni “fuori scala” rispetto ai tradizionali multipli di bilancio. L’interesse concreto di BlackRock spazza via gran parte di questi dubbi per diversi motivi:

Due diligence istituzionale: Un fondo di tale portata non investe miliardi senza un’analisi microscopica dei flussi di cassa futuri di Starlink e del potenziale commerciale di SpaceXAI.

Un fondo di tale portata non investe miliardi senza un’analisi microscopica dei flussi di cassa futuri di Starlink e del potenziale commerciale di SpaceXAI. Effetto legittimazione: Se il più grande gestore del mondo accetta di comprare a questi prezzi, l’intera griglia di valutazione da 1,75-2 trilioni di dollari viene implicitamente convalidata dal mercato.

Se il più grande gestore del mondo accetta di comprare a questi prezzi, l’intera griglia di valutazione da viene implicitamente convalidata dal mercato. Garanzia per i piccoli risparmiatori: La presenza di grandi investitori istituzionali mitiga la percezione di “investimento speculativo”, rassicurando il pubblico retail.

L’effetto FOMO e la corsa dei fondi rivali

La mossa di BlackRock rischia di innescare una reazione a catena tra i grandi gestori di fondi a livello globale, un fenomeno noto nei mercati finanziari come FOMO (Fear Of Missing Out, la paura di rimanere esclusi). Giganti del calibppo di Vanguard e Fidelity, che già detengono quote storiche in SpaceX attraverso mercati privati, potrebbero essere costretti a rivedere al rialzo i propri piani di investimento per non perdere terreno rispetto al principale concorrente. Questa competizione tra pesi massimi della finanza garantisce che l’IPO di SpaceX non solo sarà la più grande della storia per capitalizzazione, ma registrerà probabilmente una domanda di sottoscrizione di molte volte superiore all’offerta di azioni disponibili, blindando il successo del debutto fissato per il 12 giugno.

Verso un nuovo paradigma per il capitalismo spaziale

L’imminente alleanza finanziaria tra il pragmatismo di BlackRock e il visionarismo di Elon Musk sancisce la nascita di una nuova era economica. Lo spazio non è più considerato una frontiera di ricerca scientifica ad alto rischio o un settore dipendente esclusivamente dalle commesse statali della NASA, ma un comparto industriale maturo, redditizio e strategico. I flussi di cassa generati dalla connettività globale e la prospettiva di un monopolio commerciale dell’orbita terrestre bassa hanno trasformato SpaceX nella fiche d’investimento più ambita del pianeta nel 2026. Con i miliardi di BlackRock pronti a entrare in cassa, la strada che porta alla colonizzazione di Marte e al consolidamento dell’economia interplanetaria dispone ora del carburante finanziario più potente che la Terra possa offrire.