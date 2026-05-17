Brividi di primavera: l’Italia si risveglia con freddo fuori stagione | DATI

L’alba di questa domenica 17 maggio restituisce al nostro Paese un panorama meteorologico anomalo, segnato da un “cortocircuito climatico” che ha fatto precipitare i termometri su valori tipicamente invernali. L’irruzione di aria fredda di origine polare, che da ormai una settimana imperversa sulla penisola cancellando il tepore primaverile, ha trovato espressione durante la notte appena trascorsa. Grazie ai cieli improvvisamente sereni e alla sensibile attenuazione dei forti venti settentrionali, si è attivato un massiccio e rapido fenomeno di inversione termica. Senza la copertura nuvolosa a fare da scudo, il terreno ha disperso tutto il calore accumulato, permettendo all’aria gelida e pesante di depositarsi nei bassi strati e nelle valli. Ci troviamo di fronte a un risveglio glaciale diffuso capillarmente da Nord a Sud, caratterizzato da un crollo termico eccezionale che fissa le temperature fino a 10°C al di sotto delle medie stagionali e genera forte apprensione nell’intero comparto agricolo italiano per via delle possibili gelate tardive.

Il tracollo termico notturno: la mappa del gelo

Le avvisaglie di una nottata storica si erano già palesate alle 23 di sabato, quando i termometri segnavano valori tipici di inizio dicembre in diverse città italiane, dai +7°C di L’Aquila e Campobasso fino ai +14°C insolitamente rigidi per la capitale. Nel corso della notte, il crollo è stato inesorabile. Il ristagno dell’aria fredda nelle conche e nelle vallate ha spinto le colonnine di mercurio a sfiorare e superare lo zero termico in molteplici località. Ecco alcune delle temperature minime più fredde registrate questa mattina all’alba:

-2°C a Rocca di Mezzo (AQ)

a Rocca di Mezzo (AQ) 0°C in Val di Luce (Abetone Cutigliano, PT), Ussita (MC), Amatrice (RI), San Pietro Avellana (IS), Monte Curcio e Monte Botte Donato nel Cosentino, Cesarò (ME)

in Val di Luce (Abetone Cutigliano, PT), Ussita (MC), Amatrice (RI), San Pietro Avellana (IS), Monte Curcio e Monte Botte Donato nel Cosentino, Cesarò (ME) +1°C a Stazzema (LU), Ortignano Raggiolo (AR), Borgorose (RI), Castel di Sangro (AQ)

a Stazzema (LU), Ortignano Raggiolo (AR), Borgorose (RI), Castel di Sangro (AQ) +2°C a Camporgiano (LU), L’Aquila

a Camporgiano (LU), L’Aquila +3°C a Botteghino di Zocca (Pianoro, BO)

a Botteghino di Zocca (Pianoro, BO) +4°C a Gambellara (VI)

a Gambellara (VI) +5°C a Villafranca di Verona (VR), Villanova sull’Arda (PC), Roccabianca (PR), Soragna (PR)

Un evento da annali climatici

Questi dati testimoniano un evento davvero insolito. A metà maggio, registrare 0°C non solo in montagna, ma anche in aree collinari del Centro e del Sud Italia, rappresenta un’eccezione rispetto alla naturale transizione stagionale. La discesa fino a +5°C in diverse zone della Pianura Padana e i diffusi valori prossimi allo zero in Toscana, Umbria e Lazio confermano la forza di questa ondata polare tardiva. La giornata di oggi proseguirà all’insegna di cieli prevalentemente sereni, un fattore che garantirà un rapido ma contenuto rialzo termico durante le ore diurne grazie al soleggiamento. Resta tuttavia alta l’allerta per i danni da irraggiamento che questa gelida mattinata potrebbe aver inflitto alla vegetazione e alle colture, colpite di sorpresa nel momento più delicato del loro ciclo di sviluppo.

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