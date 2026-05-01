Buongiorno, Buon 1 Maggio 2026! Immagini nuove e frasi originali

Archiviato aprile: Buongiorno e Buon 1 Maggio 2026! Accogliamo questo nuovo mese con entusiasmo, speranza e gratitudine, lasciandoci alle spalle i ricordi di aprile e aprendoci con fiducia a ciò che verrà. Davanti a noi si prospettano nuove opportunità, traguardi da raggiungere e tanti momenti da vivere appieno. Che questo primo maggio porti serenità, gioia e il giusto riconoscimento per il valore del lavoro e dell’impegno quotidiano, accompagnandoci con energia positiva nei giorni a venire.
Buongiorno e Buon 1 Maggio 2026, immagini e frasi
Per dare il benvenuto al mese primaverile, proponiamo una serie di immagini nuove (nella gallery in alto) per augurare un Buongiorno e un Buon 1 Maggio 2026 alle persone care. Di seguito tante frasi originali.
- Buongiorno e buon 1° maggio 2026! Che questa giornata ti regali sorrisi sinceri e la soddisfazione di tutto ciò che fai ogni giorno.
- Un nuovo giorno, un nuovo mese: buon 1° maggio! Che il tuo impegno trovi sempre il giusto riconoscimento.
- Buongiorno! Che questo 1° maggio 2026 porti energia, serenità e nuovi sogni da inseguire.
- Felice 1° maggio! Inizia la giornata con gratitudine e lascia che la felicità accompagni ogni tuo passo.
- Buongiorno e buon inizio di maggio: che il tuo lavoro sia leggero e le tue soddisfazioni immense.
- Che questo 1° maggio 2026 illumini la tua giornata e dia valore a ogni piccolo sforzo quotidiano. Buongiorno!
- Buongiorno! Oggi celebriamo il lavoro, ma anche la passione e la forza che metti in ciò che ami.
- Buon 1° maggio! Che la tua giornata sia piena di pace, soddisfazioni e momenti da ricordare.
- Buongiorno e felice festa dei lavoratori: che ogni tuo sacrificio si trasformi in successo.
- In questo 1° maggio 2026, ti auguro un buongiorno pieno di luce, speranza e nuove possibilità.
- Buongiorno! Che maggio inizi con il piede giusto e ti sorprenda con cose belle.
- Buon 1° maggio! Che la serenità accompagni ogni tuo impegno e ogni tuo sogno.
- Buongiorno e buon maggio: oggi celebra ciò che sei e tutto ciò che costruisci giorno dopo giorno.
- Felice 1° maggio 2026! Che questa giornata sia un mix perfetto di riposo, gioia e gratitudine.
- Buongiorno! Che il primo giorno di maggio ti regali motivazione, positività e tanta felicità.
I proverbi più famosi
- Aprile fa i fiori e maggio ne ha gli onori;
- Maggio soleggiato, frutta a buon mercato;
- Non ci sono vecchi senza dolori, giovani senza amori e maggio senza fiori;
- Maggio ortolano, molta paglia e poco grano;
- Chi pota di maggio e zappa d’agosto, non raccoglie né pane né mosto;
- Se maggio è rugginoso, l’uomo è uggioso;
- Per Santa Rita (22 maggio) ogni rosa è fiorita;
- Per sant’ Urbano (25 maggio) il frumento è fatto grano (o ha granito);
- Per Sant’Urbano (25 maggio) tristo quel contadino che ha l’agnello in mano;
- Quando piove per San Filippo (26 maggio) il povero non ha bisogno del ricco;
- Se maggio va fresco va ben la fava e anco il formento;
- Acqua di maggio è come la parola di un saggio;
- Maggio piovoso, anno ubertoso;
- Aprile fa il fiore e maggio si ha il colore;
- Val più un’acqua tra aprile e maggio, che i buoi con il carro;
- Chi pota di maggio e zappa d’agosto, non raccoglie né pane né mosto;
- Se piove i primi di maggio, noci e fichi faranno buon viaggio;
- Marzo tinge, april dipinge, maggio fa le belle donne, e giugno fa le brutte carogne;
- La febbre di Maggio dà salute per tutto l’anno;
- Né di Maggio né di maggione, non ti levare il pelliccione.