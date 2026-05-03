Caldo anomalo in Danimarca: Abed e Galten sfiorano i +25°C e riscrivono la storia meteo del Paese

Si tratta di uno dei picchi termici più precoci mai osservati nel Paese. Il caldo di inizio maggio supera nettamente le medie climatiche locali

Caldo record Danimarca

La Danimarca ha vissuto un episodio di caldo eccezionalmente precoce tra il 2 e il 3 maggio, quando il termometro ha raggiunto +24,8°C ad Abed e Galten, facendo segnare la giornata più calda dell’anno fino a questo momento. Su Bornholm il caldo è stato particolarmente rilevante: alla stazione di Hammerodde, sulla punta nord dell’isola, la temperatura ha toccato +23,2°C, un valore del tutto fuori scala per l’inizio di maggio. Si tratta infatti della quarta giornata più calda mai registrata così presto nell’anno (fino al 2 maggio) da quando sono iniziate le misurazioni nel 1873, e della giornata di questo tipo più calda degli ultimi 26 anni su questa storica stazione.

Caldo anomalo Danimarca

Hammerodde (Hammer Odde Fyr) vanta una delle serie storiche di temperatura più lunghe e continue della Danimarca, con dati che risalgono a oltre 150 anni fa. Nel corso del tempo qui sono stati documentati numerosi episodi estremi, tra cui la temperatura notturna più alta mai misurata nel Paese: +26,8°C, registrata in una notte di luglio 2022, quando l’aria molto calda venne convogliata proprio verso il faro di Hammer Odde.

Nel contesto di questa lunga serie di osservazioni, i +24,8°C registrati all’inizio di maggio 2026 collocano la giornata in una ristretta élite di episodi di caldo primaverile estremo per una località così settentrionale, dove a maggio i valori diurni tipici si aggirano intorno a 9-16°C. L’evento conferma la tendenza a fasi di caldo sempre più marcato anche fuori stagione, che stanno diventando un tema centrale nel monitoraggio del clima dell’Europa settentrionale.

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