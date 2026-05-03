Caldo anomalo in Danimarca: Abed e Galten sfiorano i +25°C e riscrivono la storia meteo del Paese

La Danimarca ha vissuto un episodio di caldo eccezionalmente precoce tra il 2 e il 3 maggio, quando il termometro ha raggiunto +24,8°C ad Abed e Galten, facendo segnare la giornata più calda dell’anno fino a questo momento. Su Bornholm il caldo è stato particolarmente rilevante: alla stazione di Hammerodde, sulla punta nord dell’isola, la temperatura ha toccato +23,2°C, un valore del tutto fuori scala per l’inizio di maggio. Si tratta infatti della quarta giornata più calda mai registrata così presto nell’anno (fino al 2 maggio) da quando sono iniziate le misurazioni nel 1873, e della giornata di questo tipo più calda degli ultimi 26 anni su questa storica stazione.

Hammerodde (Hammer Odde Fyr) vanta una delle serie storiche di temperatura più lunghe e continue della Danimarca, con dati che risalgono a oltre 150 anni fa. Nel corso del tempo qui sono stati documentati numerosi episodi estremi, tra cui la temperatura notturna più alta mai misurata nel Paese: +26,8°C, registrata in una notte di luglio 2022, quando l’aria molto calda venne convogliata proprio verso il faro di Hammer Odde.

Nel contesto di questa lunga serie di osservazioni, i +24,8°C registrati all’inizio di maggio 2026 collocano la giornata in una ristretta élite di episodi di caldo primaverile estremo per una località così settentrionale, dove a maggio i valori diurni tipici si aggirano intorno a 9-16°C. L’evento conferma la tendenza a fasi di caldo sempre più marcato anche fuori stagione, che stanno diventando un tema centrale nel monitoraggio del clima dell’Europa settentrionale.