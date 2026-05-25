Caldo, continua l’allerta massima su tutto il Piemonte: attesi +37°C ad Alessandria

Continua la forte ondata di caldo su tutto il Piemonte. Arpa ha rilasciato il bollettino sulle ondate di calore, da quale emerge un livello 3 – il massimo – su tutto il territorio regionale per le prossime 72 ore. Oggi le temperature massime vanno dai +32°C di Verbania, +33°C di Asti, Biella, Cuneo, e Novara, +34°C a Torino e Vercelli, fino ai +35°C ad Alessandria. Il picco sarà raggiunto mercoledì 27 maggio, con +37°C ad Alessandria, +36°C a Torino, Asti, Novara, Verbania e Vercelli, con una temperatura percepita di +38°C, secondo il bollettino Arpa.

“Un promontorio anticiclonico sub-tropicale, che si è alzato dal Marocco e dall’Algeria sull’Europa centro-occidentale fino a oltre La Manica, si rafforza e si espande con una bolla d’aria calda su tutta la parte centrale del continente europeo, portando condizioni dal carattere pienamente estivo sul Piemonte, stabili, soleggiate e calde. Il caldo anomalo riguarda sia le temperature diurne che quelle notturne, a tutte le quote, con un aumento crescente che si protrarrà fino al picco di mercoledì”, si legge nelle previsioni meteo di Arpa Piemonte. “I valori massimi, ormai diffusamente sopra i +30°C in pianura, via via supereranno anche i +35°C in alcune località da oggi ai prossimi giorni. L’anomalia calda interesserà gran parte della settimana, con una lieve attenuazione solo nell’ultima parte, quando una saccatura in discesa dalla Russia e dalla Polonia ai Balcani potrà schiacciare parzialmente l’alta pressione continentale europea”, si legge.

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