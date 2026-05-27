Caldo eccezionale in Francia: temperature fino a +37°C in Île-de-France e rischio record

A causa della cupola di calore che si è stabilita sull’Europa occidentale, le temperature sono schizzate alle stelle su gran parte della Francia nel corso degli ultimi giorni, raggiungendo livelli senza precedenti per il mese di maggio, in particolare sulla Francia occidentale. Ieri, martedì, è stata la giornata più calda mai registrata a maggio, con una temperatura media nazionale di +24,8°C. La situazione non cambierà nel corso di questa questa settimana, con temperature eccezionalmente alte per la stagione previste nella maggior parte delle regioni, a tratti persino torride. Le temperature massime stanno raggiungendo livelli molto elevati per questo periodo dell’anno, dai 10 ai 15 gradi al di sopra delle medie del periodo.

Il sole domina incontrastato anche oggi con temperature molto elevate per la stagione. Le minime di questa mattina hanno oscillano tra +15 e +21°C, mentre nel corso del pomeriggio-sera le massime raggiungeranno +31/+34°C, localmente fino a +35°C. Con l’ausilio della forte l’umidità, la temperatura percepita salirà fino a +37°C, rendendo necessario adottare precauzioni contro il caldo intenso. Per chi si sveglia presto, la frescura del mattino è il momento ideale per arieggiare case e appartamenti prima dell’arrivo del caldo intenso della giornata.

I record storici potrebbero essere eguagliati o addirittura superati entro sera. A Parigi Montsouris il record del 27 maggio risale al 2005 con +32,7°C, mentre a Roissy il massimo fu di +31,9°C sempre nel 2005. A Pontoise il record è di +32,5°C (2005), a Melun +31,1°C (2017) e a Beauvais +30,3°C (2005). Il 27 maggio 2005 si registrò un episodio di caldo intenso su gran parte della Francia con valori superiori a +30°C, fino a +32,8°C a Colmar. Nel 2022, caldo eccezionale colpì la Costa Azzurra con +32,2°C a Mentone e +31,3°C a Nizza.