Caldo, elevato rischio di incendi boschivi in tutto l’Alto Adige

In Alto Adige, “a causa delle scarse precipitazioni delle ultime settimane e delle temperature elevate, su tutto il territorio provinciale sussiste, al momento, un elevato rischio di incendi boschivi. In alcune vallate, il vento potrebbe aggravare ulteriormente la situazione”. Lo afferma il direttore dell’Ufficio provinciale Pianificazione forestale, Marco Pietrogiovanna. In vista del lungo weekend concomitante con la festività del 2 giugno, il Servizio forestale provinciale ricorda alcune fondamentali misure di precauzione: è vietato accendere fuochi nei boschi e ad una distanza di sicurezza inferiore a 20 metri, si raccomanda grande attenzione nell’utilizzo di barbecue all’aperto. In tal caso la brace deve essere completamente spenta prima del suo smaltimento; è vietato gettare sigarette o fiammiferi ed è bene prestare particolare attenzione nel caso di impiego all’aperto di attrezzi ed apparecchiature che possano produrre scintille. Si raccomanda, inoltre, di evitare di parcheggiare veicoli vicino a superfici con erba secca facilmente infiammabile.

In caso di eventi dannosi a seguito di incendi, oltre alle sanzioni amministrative elevate sorgono anche conseguenze di ordine penale. Il Servizio forestale provinciale assicurerà un servizio di reperibilità rafforzato ed una adeguata sorveglianza sul territorio.