Caldo in Emilia Romagna, 13enne si sente male a scuola nel Reggiano: portata in pronto soccorso

Una 13enne ha accusato un malore per un colpo di calore. È successo ieri mattina in una scuola media di Montecchio Emilia, in provincia di Reggio Emilia, quando il termometro segnava +32°C. La ragazzina – come riportano oggi le edizioni locali di Resto del Carlino e Gazzetta di Reggio – si è sentita male durante le lezioni. Il personale scolastico è intervenuto subito con asciugamani bagnati di acqua per rinfrescarla ed è stata allertata un’ambulanza che ha trasportato la minorenne al pronto soccorso. Un caso non isolato tanto che alcuni genitori sono andati a prendere i figli dopo che avevano accusato malesseri.

La scuola ha diverse aule esposte al sole. “Abbiamo strutture in parte vetuste – ha spiegato la dirigente dell’Istituto comprensivo Mariacristina Grazioli – e nelle aule non c’è aria condizionata. In altri plessi abbiamo la fortuna di grandi parchi e spazi verdi in cui fare lezione. Con gli amministratori comunali si è già parlato di un piano di efficientamento: dobbiamo prevedere un futuro con altre ondate di calore“. Per gli esami, la dirigente sta valutando gli ambienti più adatti, come l’aula magna e la nuova palestra, climatizzate.

Problemi anche in altre zone della provincia

Il caldo sta creando problemi anche nel resto della provincia. A Reggio Emilia, l’assessore all’educazione Marwa Mahmoud ha spiegato che “in diverse scuole elementari e medie sono già cominciate le lezioni all’aperto“, mentre la Provincia ha dotato gli istituti superiori di ventilatori.

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