Caldo, record di maggio in Valpadana: +38°C a Moncalieri, nuovi primati anche a Piacenza e Parma

Una fine di maggio con temperature da piena estate e record di temperatura che cadono uno dopo l’altro in diverse regioni del Nord Italia. La precoce ondata di calore che ha investito l’Europa occidentale ha raggiunto il suo apice sulle nostre regioni settentrionali tra il 26 e il 27 maggio, con nuovi primati per il mese registrati lungo la Valpadana dagli osservatori della Società Meteorologica Italiana (SMI). Ieri, mercoledì 27 maggio, gli osservatori gestiti dalla SMI lungo la Valpadana hanno registrato i seguenti record secolari di temperatura per maggio:

Moncalieri-Collegio Carlo Alberto (SMI, serie dati dal 1865) – Temperatura massima di +38,2°C in capannina sulla facciata nord dell’edificio, ritocca il primato già stabilito il 26 maggio 2026 (+37,6°C), superando con ampio margine il precedente del 24 maggio 2009 (+36,5°C). Sulla ventilata terrazza soprastante +35,0°C , pure questo un massimo nella più breve serie con inizio nel 2002, spiegano gli esperti della SMI.

(SMI, serie dati dal 1865) – Temperatura massima di in capannina sulla facciata nord dell’edificio, ritocca il primato già stabilito il 26 maggio 2026 (+37,6°C), superando con ampio margine il precedente del 24 maggio 2009 (+36,5°C). Sulla ventilata terrazza soprastante , pure questo un massimo nella più breve serie con inizio nel 2002, spiegano gli esperti della SMI. Piacenza-Collegio Alberoni (SMI-Opera Pia Alberoni, serie dati su prato dal 1961) – Temperatura massima di +35,1°C , supera i +34,8°C del 25 maggio 2009.

(SMI-Opera Pia Alberoni, serie dati su prato dal 1961) – Temperatura massima di , supera i +34,8°C del 25 maggio 2009. Parma-Piazzala S. Croce (SMI – Università degli Studi di Parma, serie dati dal 1878) – Temperatura massima di +36,4°C , ritocca il record già stabilito il 26 maggio 2026 (+35,9°C), che a sua volta superava i +35,7°C del 25 maggio 2009. Ma qui, con +22,6°C , si è anche stabilito un nuovo estremo di temperatura minima per maggio, segnalano gli esperti della SMI.

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