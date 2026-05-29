Caldo, tregua nel weekend: domenica bollino arancione solo in 2 città

Il caldo concede una breve pausa sull’Italia. Da oggi fino a domenica 31 maggio, nella maggior parte delle 27 città monitorate dal sistema operativo coordinato dal Ministero della Salute prevale infatti il livello di pre-allerta, indicato con il bollino giallo. Secondo l’ultimo bollettino sulle ondate di calore, resteranno in pre-allerta per 3 giorni consecutivi Bolzano, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo.

Situazione più favorevole invece a Bari e Campobasso, che manterranno il bollino verde – quindi nessun rischio per la salute legato al caldo – per tutto il fine settimana. Ad Ancona il quadro peggiorerà leggermente: dopo il bollino verde di oggi, la città passerà in stato di pre-allerta nelle giornate del 30 e 31 maggio. Percorso inverso invece per Genova, che dal bollino giallo di oggi tornerà a condizioni di “nessun rischio” nei prossimi due giorni. Le previsioni indicano infine un nuovo aumento delle temperature a Bologna e Brescia, dove domenica scatterà il bollino arancione. Si tratta del livello che segnala condizioni meteorologiche potenzialmente dannose per la salute, soprattutto per le persone più fragili e vulnerabili.

I bollettini vengono elaborati dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio sanitario regionale del Lazio nell’ambito del Piano operativo nazionale per la previsione e la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal Ministero della Salute.

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