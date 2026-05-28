Campi Flegrei, visita della Commissione sul rischio idrogeologico e sismico

Incontri con sindaci, amministratori locali e rappresentanti delle istituzioni, ma anche una serie di sopralluoghi tra le zone maggiormente esposte al fenomeno del bradisismo e al rischio sismico. È partita così la visita della Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico nell’area dei Campi Flegrei, che sarà in Campania anche domani. La delegazione, guidata dal presidente Pino Bicchielli e composta dal vicepresidente Luciano D’Alfonso e dai deputati Francesco Borrelli, Beatriz Colombo, Antonino Iaria, Erica Mazzetti, Nadia Romeo e Manfred Schullian, ha avviato la visita partendo dagli uffici della Protezione Civile comunale di Pozzuoli, nel quartiere di Monterusciello, dove si è svolto un confronto tecnico-operativo con i responsabili delle attività di monitoraggio e gestione delle emergenze.

Successivamente, la Commissione si è recata al Rione Terra di Pozzuoli, simbolo delle conseguenze storiche del bradisismo, per poi visitare il Porto di Baia, il Parco archeologico sommerso di Baia (accompagnata dal direttore Fabio Pagano) e i costoni sul mare di Bacoli, aree particolarmente delicate sia dal punto di vista geologico che sotto il profilo della tutela del patrimonio storico e ambientale.

I temi affrontati

Nel corso della giornata, sono stati affrontati i temi legati alla sicurezza del territorio, alla vulnerabilità degli edifici pubblici e privati, alle procedure di evacuazione e ai piani di protezione civile predisposti dai Comuni dell’area flegrea. Particolare attenzione è stata riservata anche alle criticità segnalate dagli amministratori locali, che hanno evidenziato la necessità di accelerare gli interventi di messa in sicurezza e di semplificare le procedure burocratiche per consentire risposte più rapide ai cittadini e agli enti impegnati nella gestione dell’emergenza.

“Massima attenzione della Commissione verso i Campi Flegrei”

“Siamo in questa zona per la seconda volta nel giro di un anno – ricorda il Presidente Bicchielli – e a pochi giorni di distanza dalla scossa di magnitudo 4.4, per sincerarci della situazione ed esprimere vicinanza alle comunità. Questa visita conferma la massima attenzione della Commissione verso i Campi Flegrei. Il nostro lavoro mira a trovare soluzioni per sburocratizzare le procedure e dare supporto concreto alle attività degli amministratori locali, a tutela dei cittadini”.

Per domani è prevista la seconda e ultima giornata della missione. Il programma prevede un incontro in Prefettura a Salerno con il prefetto Francesco Esposito, al quale seguiranno i sopralluoghi Episcopio, San Marzano sul Sarno e Scafati.