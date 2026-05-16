Catania, vasto incendio nella zona Susanna: fumo visibile da più punti della città

Un vasto incendio a Catania sta impegnando, dal pomeriggio di oggi, i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania. Le fiamme hanno interessato un’area di sterpaglie, canneto e alberi, generando una situazione complessa a causa anche delle condizioni meteo. Il rogo si è sviluppato a ridosso di viale Mario Rapisardi e di via Sabato Martelli Castaldi, nella zona denominata “Susanna”, un’area cittadina dalla quale si è rapidamente levata una densa colonna di fumo. A rendere più difficile l’intervento sono state le fiamme spinte dal forte vento, che hanno favorito la propagazione dell’incendio e sprigionato colonne di fumo visibili da diverse zone della città.

La presenza del fumo, percepibile anche a distanza, ha richiamato l’attenzione dei residenti e degli automobilisti in transito nell’area compresa tra viale Mario Rapisardi e via Sabato Martelli Castaldi.

Vigili del fuoco al lavoro nella zona Susanna

Sul posto è intervenuta una squadra di pompieri della sede centrale, affiancata dal personale dei distaccamenti di Maletto e Sud. Le operazioni di spegnimento sono supportate da diverse autobotti e da un mezzo di supporto logistico, necessari per fronteggiare l’estensione del rogo e garantire continuità all’intervento.

L’azione dei vigili del fuoco si concentra sul contenimento delle fiamme e sulla messa in sicurezza dell’area interessata dall’incendio.

Intervento di spegnimento ancora in corso

L’intervento di spegnimento è tuttora in corso. Le squadre impegnate stanno operando per domare il rogo e limitare ulteriori conseguenze in una zona urbana particolarmente esposta agli effetti del vento.

Al momento, tutte le informazioni disponibili confermano l’impegno dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catania nell’area della zona Susanna, dove l’incendio continua a richiedere mezzi e personale specializzato.