Cina, maltempo estremo tra Guangdong e Guizhou | VIDEO

Le autorità cinesi hanno attivato una risposta di emergenza di livello IV nelle province di Guangdong e Guizhou a causa del crescente rischio di alluvioni, il grado più basso nel sistema nazionale a 4 livelli ma comunque indicativo di condizioni meteorologiche potenzialmente pericolose. Secondo il Ministero della Gestione delle Emergenze, la decisione è stata presa in vista di un periodo di piogge intense e persistenti che interesserà diverse aree della Cina centrale e orientale a partire da oggi e fino a martedì, con i primi effetti già registrati nelle scorse ore (video a corredo dell’articolo).

L’Agenzia Meteorologica Cinese ha emesso per oggi un’allerta blu per piogge intense e condizioni convettive severe, il livello più basso del sistema di allarme a 4 livelli del Paese. Nonostante ciò, le autorità avvertono che la durata prolungata dell’evento e l’ampia area coinvolta aumentano il rischio di criticità idrogeologiche. Nel corso di una riunione interministeriale, è stato richiesto alle autorità locali di rafforzare le misure di prevenzione, con particolare attenzione alle zone a rischio come valloni montani, piccoli bacini fluviali e infrastrutture sensibili. Tra le priorità figurano anche ospedali, cantieri, strutture ricettive, dighe, ponti, tunnel e aree sotterranee.