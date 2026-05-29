Cina, stretta sul riciclo delle batterie dei veicoli elettrici: il ministero chiede misure legali contro smaltimento illegale e attività senza licenza

Il ministero cinese dell’Industria e della Tecnologia dell’informazione ha chiesto ieri l’adozione di misure legali per regolamentare il riciclo delle batterie di alimentazione dei veicoli a nuova energia, in una fase considerata sempre più delicata per l’intera filiera industriale. La richiesta arriva in un momento in cui tali batterie stanno entrando in una fase di dismissione di massa, con implicazioni rilevanti sia per la tutela ambientale sia per la gestione delle responsabilità delle imprese coinvolte nella catena produttiva e nel trattamento dei materiali dismessi.

La crescita dei veicoli a nuova energia rende sempre più urgente la costruzione di un sistema capace di gestire in modo ordinato, tracciabile e sicuro il ciclo finale delle batterie.

Batterie dismesse, il nodo dello smaltimento illegale

Durante una riunione dedicata al riciclo delle batterie dei veicoli a nuova energia, il ministero ha chiesto indagini e sanzioni rigorose per le attività illegali. Tra queste rientrano lo smaltimento non autorizzato delle batterie dismesse, la fabbricazione di prodotti non conformi utilizzando batterie dismesse, il mancato adempimento degli obblighi di tracciamento delle informazioni, lo smantellamento illegale che causa inquinamento ambientale e le attività svolte senza licenza.

Il rafforzamento dei controlli indica la centralità assunta dalla sicurezza ambientale e industriale nella gestione delle batterie a fine vita. Le batterie di alimentazione, una volta dismesse, rappresentano una risorsa strategica ma anche un potenziale fattore di rischio se trattate fuori da canali autorizzati. La richiesta di sanzioni più severe punta quindi a contrastare pratiche che possono generare prodotti non conformi, compromettere la tracciabilità dei materiali e provocare danni ambientali attraverso procedure di smantellamento non regolate.

Entro il 2030 oltre un milione di tonnellate di batterie dismesse all’anno

Secondo il ministero, si stima che il volume annuo delle batterie di alimentazione dismesse supererà un milione di tonnellate entro il 2030. Il dato evidenzia la portata della sfida che la Cina si prepara ad affrontare nei prossimi anni, mentre il mercato dei veicoli a nuova energia continua a produrre un numero crescente di batterie destinate, nel tempo, alla sostituzione e al trattamento finale.

Il passaggio alla fase di dismissione di massa impone la necessità di sistemi capaci di gestire grandi volumi in modo coordinato. La riunione ha evidenziato l’urgente necessità di accelerare la creazione di un solido sistema di riciclo delle batterie, in grado di coprire il recupero, il trattamento, la tracciabilità e il rispetto delle responsabilità da parte delle imprese lungo l’intera catena industriale.

Tracciabilità digitale per monitorare i flussi delle batterie

Un elemento centrale della strategia indicata dal ministero riguarda l’impiego delle tecnologie digitali per monitorare meglio i flussi delle batterie. L’obiettivo è garantire il rispetto delle responsabilità delle imprese lungo la catena industriale, migliorando il controllo sulle fasi di raccolta, trasferimento, smantellamento, trattamento e riciclo delle batterie dismesse.

La tracciabilità rappresenta uno degli aspetti più importanti per impedire che le batterie escano dai canali autorizzati o vengano utilizzate per produrre materiali non conformi. Attraverso strumenti digitali, il ministero intende rafforzare la capacità di seguire il percorso delle batterie a fine vita e verificare che gli operatori rispettino gli obblighi previsti. In questo modo, la regolamentazione del riciclo delle batterie diventa anche una questione di gestione dei dati, controllo dei flussi e responsabilità industriale.

Controlli più severi contro attività senza licenza e prodotti non conformi

La richiesta di indagini e sanzioni rigorose riguarda anche le attività svolte senza licenza e la fabbricazione di prodotti non conformi utilizzando batterie dismesse. Si tratta di pratiche che possono indebolire lo sviluppo ordinato del settore e compromettere la sicurezza della filiera, soprattutto in una fase in cui il volume delle batterie a fine vita è destinato ad aumentare rapidamente.

Il ministero ha posto l’accento sulla necessità di contrastare il mancato adempimento degli obblighi di tracciamento delle informazioni, considerato un elemento essenziale per verificare il destino delle batterie dismesse. Senza un tracciamento affidabile, diventa più difficile individuare responsabilità, prevenire abusi e garantire che il riciclo avvenga attraverso operatori autorizzati e processi conformi.

Ambiente e industria al centro della nuova fase del riciclo

Lo smantellamento illegale che causa inquinamento ambientale è una delle attività espressamente indicate dal ministero tra quelle da colpire con maggiore severità. La gestione delle batterie dismesse non riguarda soltanto il recupero di materiali o l’efficienza industriale, ma anche la protezione dell’ambiente da pratiche non controllate.

La prospettiva delineata dal ministero collega quindi il rafforzamento delle norme alla costruzione di un settore del riciclo più maturo, capace di sostenere lo sviluppo dei veicoli a nuova energia senza generare nuove criticità ambientali. L’obiettivo è creare condizioni più solide per il trattamento delle batterie, riducendo i rischi legati a operatori non autorizzati e a processi non conformi.

Collaborazione tra imprese, associazioni e istituti di ricerca

Il ministero ha inoltre sollecitato una collaborazione più profonda tra associazioni di settore, aziende chiave e istituti di ricerca. La cooperazione tra questi soggetti viene considerata necessaria per accelerare lo sviluppo e l’applicazione di tecnologie e attrezzature avanzate, esplorare nuovi modelli commerciali e costruire basi più solide per lo sviluppo di alta qualità del settore.

La dimensione tecnologica è centrale nella costruzione del nuovo sistema di riciclo. Tecnologie più avanzate possono migliorare l’efficienza del trattamento delle batterie dismesse, mentre nuovi modelli commerciali possono favorire una gestione più ordinata e sostenibile della filiera. La collaborazione tra industria e ricerca punta quindi a trasformare la crescita del volume delle batterie dismesse in un’occasione per rafforzare l’intero comparto.

Verso un sistema di riciclo delle batterie più solido

La richiesta del ministero cinese dell’Industria e della Tecnologia dell’informazione segna un passaggio rilevante nella gestione delle batterie dei veicoli a nuova energia. Con l’avvicinarsi di una fase in cui il volume annuo delle batterie di alimentazione dismesse potrebbe superare un milione di tonnellate entro il 2030, il rafforzamento delle regole e dei controlli diventa una priorità industriale e ambientale.

La combinazione tra misure legali, tracciabilità digitale, controlli contro le attività illegali e collaborazione tra imprese, associazioni e ricerca delinea un percorso orientato alla costruzione di un sistema di riciclo delle batterie più strutturato. Il ministero punta così a garantire che la crescita dei veicoli a nuova energia sia accompagnata da una gestione più sicura e responsabile delle batterie a fine vita, rafforzando le basi per lo sviluppo di alta qualità del settore.