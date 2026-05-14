Cinque italiani morti alle Maldive durante un’immersione: aperta un’indagine, nell’area era in vigore un’allerta meteo

Tragedia alle Maldive, dove cinque turisti italiani che risultavano dispersi nel corso di una immersione subacquea sono stati ritrovati senza vita. Lo riportano diversi media locali. L’incidente sarebbe avvenuto nell’atollo di Vaavu. Secondo le prime informazioni, scrive il quotidiano on line Edition.mv, i cinque turisti a bordo della Duke of York, un’imbarcazione da crociera subacquea gestita da stranieri, sono scomparsi durante un’immersione vicino ad Alimathaa. Si sono immersi al mattino e l’equipaggio ne ha denunciato la scomparsa quando, a mezzogiorno, non erano ancora riemersi.

Sebbene la Polizia abbia confermato di aver avviato un’indagine sulla morte, le cause del decesso rimangono al momento sconosciute. Anche oggi le condizioni meteorologiche nel sito di immersione erano sfavorevoli, tanto che il servizio meteorologico aveva emesso un’allerta gialla per la zona, ancora in vigore.

La Farnesina conferma la morte dei 5 sub italiani

La Farnesina ha confermato la morte di cinque subacquei italiani alle Maldive. “In seguito a un incidente occorso durante un’immersione subacquea, cinque connazionali sono deceduti nell’atollo di Vaavu, nelle Maldive“, si legge in una nota. I cinque sarebbero morti “per aver provato l’esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità”, si spiega. Le autorità delle Maldive stanno ancora ricostruendo l’accaduto, precisa la nota. “La Farnesina e l’ambasciata d’Italia a Colombo seguono il caso con la massima attenzione sin dalla prima segnalazione; la sede sta provvedendo a prendere contatto con i familiari delle vittime per fornire ogni necessaria assistenza consolare“, si spiega ancora.

Aperta un’indagine: nell’area era in vigore un’allerta meteo

I cinque italiani morti durante un’immersione alla Maldive erano scomparsi mentre partecipavano a un’attività subacquea organizzata da una barca safari, come hanno confermato le autorità locali al termine di una vasta operazione di ricerca. Secondo la Polizia maldiviana, l’allarme è scattato intorno alle 13.45 locali (le 10.45 in Italia), quando è stato segnalato che i cinque sub risultavano dispersi. Le ricerche – spiegano i media locali – sono state avviate immediatamente e si sono concluse con il ritrovamento dei corpi. Sempre stando ai media del posto, le vittime si trovavano a bordo della ‘Duke of York’, un’imbarcazione gestita da operatori stranieri e specializzata in crociere subacquee.

Le prime ricostruzioni indicano che il gruppo si fosse immerso in mattinata nei pressi di Alimathaa, una delle località più frequentate dagli appassionati di diving nell’atollo di Vaavu. L’equipaggio avrebbe lanciato l’allarme dopo che i sub non erano riemersi neppure a mezzogiorno.

Le autorità hanno confermato l’apertura di un’indagine per chiarire le cause dell’incidente. Tra le ipotesi avanzate da alcuni esperti di immersioni c’è quella della cosiddetta ‘tossicità da ossigeno’ o iperossia, una condizione che può verificarsi con un’esposizione prolungata o ad alta pressione ad elevate concentrazioni di ossigeno durante immersioni profonde. Il fenomeno può provocare danni ai tessuti e colpire il sistema nervoso centrale, causando perdita di coscienza, convulsioni e altri gravi effetti neurologici. Al momento, tuttavia, si tratta soltanto di una possibilità non confermata dalle autorità.

A complicare le operazioni potrebbero essere state anche le condizioni meteorologiche. Nell’area dell’immersione era infatti in vigore un’allerta gialla diramata dal servizio meteorologico delle Maldive, a causa del mare mosso e del peggioramento del tempo.