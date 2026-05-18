Clima, 200 esperti dell’IPCC alle Bahamas per un nuovo rapporto sugli impatti

Da oggi e fino al 22 maggio, oltre 200 esperti, provenienti da 90 Paesi, del Gruppo di lavoro Intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC), impegnati nella stesura del prossimo rapporto che valuta le ultime conoscenze scientifiche relative agli impatti climatici, ai percorsi di adattamento e alle vulnerabilità, si riuniscono questa settimana a Nassau, nelle Bahamas, per elaborare la prima bozza del documento. “Gli impatti climatici si fanno sentire sempre più in tutto il mondo. Sono una realtà presente ovunque. Le Bahamas sono un caso di studio vivente delle attuali realtà climatiche che il nostro rapporto deve affrontare”, afferma Winston Chow, Copresidente del Gruppo di lavoro II dell’IPCC. “Essere ospitati da un piccolo Stato insulare ci ricorda che la valutazione scientifica che produciamo ha conseguenze dirette per le comunità in prima linea nel cambiamento climatico. Siamo grati al governo delle Bahamas per il sostegno al nostro lavoro”, aggiunge.

Il Gruppo di lavoro II si concentra sugli impatti dei cambiamenti climatici, sull’adattamento e sulla vulnerabilità — argomenti di estrema rilevanza per i piccoli Stati insulari in via di sviluppo e le nazioni costiere come le Bahamas. Nell’AR7, il contributo del Gruppo di lavoro II è composto da 20 capitoli. Oltre alla relazione, gli autori del Gruppo di lavoro II aggiorneranno anche le Linee guida tecniche per la valutazione degli impatti dei cambiamenti climatici e degli adattamenti (TGIA) del 1994.

Gli obiettivi della seconda riunione

La seconda riunione degli autori principali offre agli autori del rapporto l’opportunità di discutere e perfezionare le bozze iniziali dei loro capitoli, rafforzare l’integrazione tra i capitoli e portare avanti la valutazione scientifica volta a sostenere i responsabili politici di tutto il mondo nel definire le azioni relative agli impatti climatici, all’adattamento e alla vulnerabilità. Il processo di stesura di questo rapporto è in corso dalla prima riunione degli autori principali tenutasi a Parigi, in Francia, nel dicembre 2025. Gli autori selezionati hanno elaborato il rapporto sulla base dello schema concordato dal Gruppo di 195 membri governativi durante la sua 63ª sessione plenaria tenutasi a Hangzhou, in Cina, nel febbraio 2025. A seguito di questa seconda riunione degli autori principali, gli autori elaboreranno la bozza di primo ordine, che sarà aperta alla revisione e ai commenti degli esperti di tutto il mondo.

“In qualità di scienziato bahamiano esperto di cambiamenti climatici, ritengo essenziale che l’IPCC promuova la comprensione e l’azione in materia di impatti, adattamento e vulnerabilità. Si tratta di questioni cruciali per le Bahamas e altre piccole isole in tutto il mondo in prima linea nell’affrontare gli impatti climatici. Questo incontro offre agli autori l’opportunità di osservare in prima persona la realtà sul campo delle comunità insulari vulnerabili e di incoraggiare gli esperti caraibici a collaborare con l’IPCC”, afferma Adelle Thomas, vicepresidente del Gruppo di lavoro II dell’IPCC.