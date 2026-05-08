Clima, i DATI di Aprile 2026 confermano la traiettoria del riscaldamento globale (senza nuovi record)

Il monitoraggio costante delle dinamiche planetarie offre una prospettiva preziosa per comprendere l’evoluzione del cambiamento climatico come un processo graduale e misurabile. Secondo le ultime rilevazioni fornite dal Servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus (C3S), l’aprile 2026 si è inserito in modo coerente nel solco di un trend di riscaldamento globale che ha preso slancio circa 200 anni fa, in seguito alla conclusione della piccola era glaciale. I dati raccolti attraverso il set di dati ERA5 indicano che il mese appena trascorso è stato il terzo aprile più caldo mai registrato a livello globale, a pari merito con precedenti rilevazioni, evidenziando una temperatura media dell’aria superficiale di +14,89°C. Questo valore si attesta +0,52 °C al di sopra della media del periodo di riferimento 1991-2020, segnando un passaggio significativo ma non inedito, dato che l’aprile più caldo rimane quello del 2024, seguito dal 2025.

L’evoluzione delle temperature marine e l’influenza di El Niño

Un aspetto centrale del bollettino riguarda la temperatura superficiale del mare (SST), che nell’oceano globale extrapolare ha raggiunto una media di +21,00°C. Si tratta della seconda temperatura più elevata mai registrata per questo mese, un dato che riflette con precisione il passaggio ciclico da condizioni ENSO neutre verso lo sviluppo di El Niño, previsto per i prossimi mesi. Questa transizione termica ha portato a temperature record in ampie zone del Pacifico equatoriale centrale e lungo la costa occidentale di Stati Uniti e Messico, manifestandosi con ondate di calore marine definite “forti” dagli esperti. La dinamica oceanica attuale si posiziona appena al di sotto dei record del 2024, confermando come la variabilità naturale, sovrapposta al lento incremento termico secolare, guidi le oscillazioni delle temperature marine.

Dinamiche europee tra record regionali e contrasti termici

In ambito continentale, l’Europa ha presentato uno scenario di forti diversificazioni regionali, tipico della complessità dei sistemi meteorologici. La temperatura media sulla terraferma europea è stata di +8,88°C, risultando la decima più calda in assoluto con uno scarto di +0,50°C sopra la media 1991-2020. Sebbene il dato complessivo non rappresenti un primato assoluto (il record appartiene all’aprile 2018), si sono osservati picchi significativi nell’area sud-occidentale. In particolare, la Spagna ha registrato il suo aprile più caldo di sempre. Al contrario, gran parte dell’Europa orientale ha vissuto condizioni più fredde rispetto alla norma stagionale. Questa distribuzione eterogenea dimostra come il cambiamento climatico non si manifesti in modo uniforme, ma attraverso uno spostamento degli equilibri termici locali.

Analisi delle variabili idrologiche ed eventi meteorologici

Il quadro meteorologico di aprile 2026 è stato influenzato da strutture di pressione persistenti che hanno determinato una distribuzione irregolare delle precipitazioni. L’Europa occidentale e centrale è stata prevalentemente più secca della media a causa di un’area di alta pressione. Diversamente, regioni come l’Islanda, il Regno Unito, l’Irlanda e porzioni di Italia e Spagna hanno ricevuto precipitazioni superiori alla norma. A livello globale, eventi meteorologici significativi hanno interessato la penisola arabica e l’Asia centro-meridionale con inondazioni e frane, mentre l’Africa meridionale ha affrontato periodi di siccità. Tali fenomeni, pur nella loro intensità, rientrano nella casistica documentata delle variazioni climatiche stagionali associate a configurazioni atmosferiche specifiche osservate in tutto il mondo, dal Canada al Brasile fino alla Nuova Zelanda.

Lo stato del ghiaccio marino nelle regioni polari

Le osservazioni satellitari forniscono una conferma anche per quanto riguarda le zone polari, dove le oscillazioni dell’estensione glaciale proseguono secondo le tendenze degli ultimi anni. Nell’Artico, l’estensione media del ghiaccio marino è stata del 5% inferiore alla media, posizionandosi come la seconda più bassa per aprile, un valore comunque superiore al record negativo del 2019. In Antartide, l’estensione è stata di circa il 10% inferiore alla media, classificandosi all’11° posto tra i valori più bassi registrati. Mentre il Mare di Bellingshausen è rimasto quasi privo di ghiaccio, il vicino Mare di Amundsen ha mostrato una copertura superiore alla media, a testimonianza di una naturale ridistribuzione dei ghiacci guidata dalle correnti e dai venti locali.

La prospettiva scientifica sul riscaldamento sostenuto

Per inquadrare correttamente questi dati, è necessario osservare il confronto con il periodo preindustriale (1850-1900), che funge da base per valutare il percorso iniziato dopo la piccola era glaciale. La temperatura di aprile 2026 è stata di 1,43°C superiore a tale riferimento, un valore che conferma la continuità del riscaldamento a lungo termine. Samantha Burgess, Responsabile strategica per il clima presso l’ECMWF, ha commentato: “L’aprile 2026 ha contribuito al chiaro segnale di un riscaldamento globale sostenuto. Le temperature superficiali del mare sono state vicine a livelli record con ondate di calore marine diffuse, il ghiaccio marino artico è rimasto ben al di sotto della media e l’Europa ha registrato forti contrasti di temperatura e precipitazioni; tutti segni distintivi di un clima sempre più caratterizzato da condizioni estreme”. Queste dichiarazioni evidenziano come i fenomeni attuali siano l’espressione di un sistema in lenta trasformazione, dove i dati mensili fungono da tasselli di un mosaico climatico globale in evoluzione.