Clima, il nivologo Freppaz: “Europa 6 mesi sotto la neve se la Corrente del Golfo si bloccasse”

“Se la Corrente del Golfo dovesse arrestarsi o ridursi, secondo alcune previsioni l’Europa potrebbe passare 6 mesi sotto la neve”. Lo ha detto a “Voci sul Futuro 2026” Michele Freppaz, nivologo, glaciologo e docente dell’Università di Torino, dialogando con i giornalisti ANSA e il direttore scientifico di ASviS, Enrico Giovannini. “I ghiacciai – ha spiegato Freppaz – sono le sentinelle del cambiamento climatico e il loro grido d’allarme è legato alla perdita di superficie e di massa, un segnale inequivocabile dello stato di sofferenza anche della criosfera nel suo complesso”. In un bilancio tra input e output, la formazione di ghiaccio è minore rispetto ai tassi di fusione e ablazione e quindi i ghiacciai arretrano. “Per quanto riguarda le Alpi – ha ricordato il nivologo – c’è il rischio di estinzione dei ghiacciai, quantomeno quelli al di sotto dei 3.500 metri, tra il 2070 e il 2100″.

Riflettendo le radiazioni solari, i ghiacciai sono anche dei regolatori climatici. “Con l’arretramento dei ghiacciai – ha commentato Freppaz – abbiamo una retroazione positiva, un’amplificazione del riscaldamento. Le montagne si stanno riscaldando praticamente più del doppio del resto del nostro pianeta, lo stesso i poli con effetti sull’innalzamento dei livelli dei mari”.

Tecnologie sempre più avanzate

In quest’epoca storica, la ricerca sta da un lato sviluppando tecnologie sempre più avanzate, tra cui dei sensori a raggi cosmici che permettono di valutare quanta acqua è stoccata nella neve, e dall’altro tenta di trasferire le conoscenze scientifiche non solo al grande pubblico, ma anche e soprattutto ai decisori politici.

Da tale punto di vista, è stata recentemente emanata una legge a tutela dei territori montani. Il testo, secondo Freppaz, è però ancora frammentato e con pochi riferimenti agli aspetti giuridici del tema ambientale. “L’articolo 9 della Costituzione – ha concluso il glaciologo – tutela la biodiversità, dobbiamo ricordarci anche di quella nascosta, un po’ timida. Quella dei ghiacciai, della neve del suolo. Un capitale naturale unico a cui il quadro normativo deve porre la dovuta attenzione”.