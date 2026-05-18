Clima, il “paradosso mediterraneo”: l’energia del mare dietro siccità e alluvioni

Il progressivo cambiamento climatico sta ridisegnando in modo radicale gli equilibri meteorologici delle nostre regioni meridionali, imponendo nuove e complesse sfide ambientali. Questo fenomeno si manifesta attraverso una severa riduzione delle precipitazioni annuali medie, che prosciuga lentamente le riserve idriche del territorio, alternata improvvisamente a perturbazioni di un’intensità devastante. Gli esperti definiscono questa anomalia climatica come il “paradosso mediterraneo“, una condizione atmosferica anomala che sta trasformando la natura stessa del clima in Calabria e nell’intero Sud Italia. Ci si interroga costantemente su come sia possibile assistere a un aumento tanto drammatico degli eventi meteorologici distruttivi in aree che soffrono per una prolungata carenza di pioggia. Una risposta scientifica e rigorosa emerge ora da un nuovo studio accademico, capace di spiegare il ruolo cruciale svolto dall’innalzamento delle temperature marine.

Il ruolo del mare e i modelli meteorologici ad alta risoluzione

La ricerca, recentemente pubblicata sulla prestigiosa rivista scientifica Hydrology and Earth System Sciences, porta la firma degli studiosi Alfonso Senatore, Luca Furnari, Gholamreza Nikravesh, Jessica Castagna e Giuseppe Mendicino del dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente dell’Università della Calabria. Il progetto è stato sviluppato all’interno di Tech4You, l’Ecosistema dell’Innovazione di Calabria e Basilicata sostenuto dai fondi del PNRR.

L’analisi ha puntato i riflettori sull’anomalo riscaldamento del Mar Mediterraneo. Attraverso l’uso di modelli meteorologici ad altissima risoluzione, il team ha accuratamente ricostruito le dinamiche di 20 perturbazioni abbattutesi sulla Calabria durante l’autunno del 2019. Per misurare l’incidenza termica, i ricercatori hanno testato 3 differenti scenari: un mare più freddo (paragonabile agli anni ’80), la situazione climatica odierna e un bacino più caldo di 3°C, in linea con gli allarmanti scenari futuri.

Le conclusioni dell’indagine “dimostrano che mari più caldi fungono da veri e propri catalizzatori: a parità di tutte le altre condizioni atmosferiche, l’aumento della temperatura marina spinge eventi piovosi moderati a trasformarsi in nubifragi intensi. In pratica, il calore del mare fornisce l’energia necessaria per rendere le precipitazioni violente più frequenti“.

Le dinamiche verso la costa e le strategie di prevenzione

Lo studio fa luce su un ulteriore aspetto critico legato alla distribuzione delle piogge. Durante i fenomeni di moderata intensità, l’innalzamento termico dell’acqua tende a convogliare le piogge verso la terraferma. Al contrario, in presenza di eventi meteorologici già estremi, i picchi di massima potenza si scaricano prevalentemente in mare aperto. Si tratta di “una dinamica generale complessa – viene spiegato – che contribuisce a chiarire perché la Calabria, pur registrando meno pioggia totale annua, subisce con preoccupante frequenza episodi di alluvioni lampo e dissesto idrogeologico“.

Lo scopo principale della ricerca resta la tutela del territorio e dei cittadini, fornendo dati vitali per la sicurezza pubblica. “Comprendere i meccanismi che trasformano una pioggia ordinaria in un evento alluvionale è il primo passo per costruire sistemi di prevenzione efficaci – spiegano i ricercatori dell’Unical – Grazie alle risorse del Pnrr e alla struttura dell’Ecosistema Tech4You, stiamo mettendo a disposizione delle istituzioni e della Protezione Civile chiavi di lettura concrete per affrontare un futuro climatico sempre più sfidante“.