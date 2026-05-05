Clima, in Spagna l’aprile più caldo mai registrato: oltre 3°C sopra la media

La Spagna ha vissuto il mese di aprile più caldo mai registrato dall’inizio delle rilevazioni nel 1961. “Il mese scorso ha battuto record: è stato l’aprile più caldo della serie storica in Spagna“, ha reso noto l’Agenzia Meteorologica Statale (AEMET) in dati preliminari diffusi sui canali social. “Con una temperatura media di +15,1°C, ha superato di un decimo l’aprile più caldo finora, quello del 2023“, sottolinea l’AEMET. “Aprile 2026 è stato di 3,2°C più caldo rispetto alla media del periodo 1991-2020, risultando un mese eccezionalmente caldo. Le temperature sono state superiori alla media per quasi tutto il mese, ad eccezione di un breve periodo tra l’11 e il 13”, evidenzia l’agenzia.

Il trend in aumento prosegue dall’inizio dell’anno: “i primi quattro mesi del 2026 sono i terzi più caldi della serie storica dopo il 1997 e il 2024″, segnala l’agenzia, e si contano già “12 giornate record di caldo, quando in un clima non alterato ce ne aspetteremmo 5 in un intero anno“. I dati definitivi di aprile saranno pubblicati dall’Agenzia nelle prossime settimane.