Clima, maggio dai due volti in Alto Adige: prima la neve, poi caldo estivo con +37°C

“Il mese di maggio in Alto Adige ha presentato una situazione a due facce dal punto di vista delle temperature: nella prima metà del mese il clima è stato relativamente fresco, con nevicate sporadiche anche nelle vallate più elevate“. Lo riferisce il meteorologo Dieter Peterlin, dell’Ufficio Meteorologia e prevenzione valanghe dell’Agenzia per la Protezione Civile. “Gli ultimi dieci giorni sono stati invece caratterizzati da un aumento delle temperature e da una prima ondata di caldo tipicamente estiva. Nel complesso, le temperature di maggio sono state quindi di circa 1°C superiori alla media pluriennale in tutto il territorio provinciale“. La temperatura massima del mese è stata registrata il 27 maggio a Bolzano con ben +36,5°C, la minima durante la mattinata del 13 maggio a Sesto con -5°C.

“Come già nei mesi precedenti, anche maggio è stato relativamente secco; nell’arco dell’intero mese sono cadute solo la metà delle precipitazioni rispetto alla media pluriennale”, riassume il meteorologo Peterlin. Oltre il weekend, il tempo rimarrà prevalentemente soleggiato e caldo; nel corso della prossima settimana seguirà un cambiamento meteorologico con un raffreddamento e qualche pioggia.