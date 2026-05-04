Clima, microplastiche e riscaldamento globale: il colore che scalda l’atmosfera

L’inquinamento da plastica ha superato da tempo i confini della gestione dei rifiuti per diventare una minaccia ambientale onnipresente, ma una nuova dimensione del problema sta emergendo dalle vette dell’atmosfera. Secondo uno studio pionieristico pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Nature Climate Change, le microplastiche e le nanoplastiche (MNP) disperse nell’aria non sono semplici inquinanti inerti, ma veri e propri agenti di forzante radiativo capaci di influenzare il bilancio termico del pianeta. La ricerca, condotta da Yu Liu, Hongbo Fu e un team internazionale di esperti, dimostra che queste minuscole particelle assorbono la radiazione solare in modo molto più significativo di quanto precedentemente ipotizzato, contribuendo direttamente al riscaldamento atmosferico globale.

Oltre l’inquinamento visibile: le plastiche come attori climatici

Le microplastiche e le nanoplastiche, che derivano dalla frammentazione di detriti plastici più grandi a causa dell’erosione meccanica e della degradazione solare, hanno dimensioni che variano da un nanometro a diverse centinaia di micrometri. Sebbene la loro presenza sia stata documentata ovunque, dalle fosse oceaniche alle nevi dell’Antartide, il loro ruolo nel sistema climatico è rimasto a lungo poco chiaro e sottostimato. Fino a questo momento, i modelli climatici avevano considerato l’impatto delle plastiche atmosferiche come trascurabile, basandosi sull’assunzione errata che tali particelle fossero prevalentemente bianche o prive di pigmentazione. Tuttavia, la realtà ambientale presenta una vasta gamma di plastiche colorate che interagiscono con la luce solare in modi complessi e profondamente diversi rispetto ai materiali vergini.

L’importanza del colore nell’assorbimento della radiazione solare

Il cuore della scoperta risiede nella capacità di assorbimento delle particelle pigmentate. Utilizzando tecniche avanzate di spettroscopia elettronica ad alta risoluzione, i ricercatori hanno scoperto che le MNP colorate mostrano un assorbimento della luce estremamente forte, con coefficienti che risultano quasi 75 volte superiori a quelli delle particelle di plastica pura e trasparente. In particolare, a una lunghezza d’onda di 550 nanometri, corrispondente alla luce verde, le particelle scure e colorate agiscono come minuscole spugne di calore. Questo fenomeno trasforma le plastiche aerodisperse in agenti di riscaldamento simili al carbone nero, o nerofumo, una delle sostanze più note per la sua capacità di intrappolare l’energia solare nell’atmosfera.

Un impatto paragonabile al nerofumo e le zone critiche

I risultati delle simulazioni globali sono sorprendenti: il forzante radiativo diretto delle microplastiche e nanoplastiche è stato quantificato in circa 0,039 watt per metro quadrato. Questa cifra, pur sembrando modesta rispetto ai gas serra principali, equivale a circa il 16,2% dell’effetto di riscaldamento causato dal nerofumo a livello globale. Tuttavia, l’impatto non è distribuito in modo uniforme. Sopra hotspots regionali come il North Pacific Subtropical Gyre, meglio noto come la Grande chiazza di immondizia del Pacifico, l’effetto di riscaldamento delle plastiche può essere fino a 4,7 volte superiore a quello del nerofumo locale. In queste aree di estrema accumulazione, le plastiche atmosferiche diventano la forza dominante nell’interazione tra aerosol e radiazione solare, influenzando potenzialmente i modelli meteorologici e climatici regionali.

Nanoplastiche e invecchiamento atmosferico: un bilancio dinamico

Un altro aspetto cruciale evidenziato dallo studio di Hongbo Fu e colleghi riguarda la differenza di comportamento tra microplastiche e nanoplastiche. Queste ultime, a causa della loro maggiore efficienza radiativa per unità di massa, mostrano un potenziale di riscaldamento significativamente più elevato rispetto alle particelle più grandi. Inoltre, il processo di invecchiamento atmosferico aggiunge un ulteriore livello di complessità. Mentre l’esposizione ai raggi UV tende a far ingiallire le plastiche bianche, aumentandone la capacità di assorbimento, le particelle rosse possono subire uno sbiadimento, riducendo parzialmente la loro interazione con la luce. Nonostante queste trasformazioni opposte, il bilancio netto rimane fortemente orientato verso il riscaldamento, confermando che le plastiche invecchiate mantengono un’alta efficienza radiativa durante tutto il loro ciclo di vita nell’atmosfera.

Nuove sfide per la mitigazione del cambiamento climatico

La scoperta che le microplastiche atmosferiche agiscono come “riscaldatori” globali richiede un cambio di paradigma nelle strategie di mitigazione ambientale. Lo studio suggerisce che le attuali valutazioni del clima potrebbero essere sistematicamente distorte per aver ignorato il contributo delle plastiche colorate. Poiché la produzione di plastica è prevista in costante aumento, la densità di questi inquinanti nell’aria continuerà a crescere, amplificando il loro ruolo di amplificatori del cambiamento climatico antropogenico. È quindi urgente integrare la presenza delle microplastiche e nanoplastiche nei modelli climatici globali e considerare la riduzione dell’inquinamento da plastica non solo come una questione di tutela degli ecosistemi e della salute umana, ma come un tassello fondamentale e imprescindibile della lotta al riscaldamento globale.