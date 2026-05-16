Clima, quando La Niña persiste: scoperti due meccanismi alla base degli eventi pluriennali

Gli eventi pluriennali di La Niña, i cosiddetti “double-dip” o addirittura “triple-dip”, stanno diventando sempre più frequenti. Ma perché questi eventi persistono per diversi anni? I ricercatori dell’Università di Scienze e Tecnologie dell’Informazione di Nanchino e dell’Università delle Hawaii hanno scoperto due percorsi distinti che possono portare a condizioni di La Niña di lunga durata e hanno messo in luce un importante meccanismo che è stato in gran parte trascurato. Lo studio è pubblicato sulla rivista Advances in Atmospheric Sciences.

Perché la persistenza di La Niña è importante

El Niño e La Niña sono le fasi calda e fredda di un pattern climatico ricorrente nell’Oceano Pacifico tropicale che influenza il clima in tutto il mondo. El Niño è caratterizzato da temperature superficiali del mare insolitamente calde nel Pacifico centrale e orientale, mentre La Niña porta condizioni più fredde del normale nella stessa regione. Sebbene sia piuttosto raro che El Niño duri più di un anno, non è più insolito osservare eventi di La Niña che persistono per due anni, un fenomeno spesso definito “double-dip” La Niña. Questi eventi prolungati potrebbero causare estremi climatici prolungati ed eventi meteorologici devastanti che mettono a dura prova la resilienza delle comunità, il settore turistico e l’agricoltura.

“Attualmente, un’ipotesi ampiamente accettata è che gli eventi di La Niña pluriennali siano innescati da precedenti eventi estremi di El Niño, ma questo meccanismo spiega solo circa il 30% del totale degli eventi di La Niña pluriennali osservati nell’ultimo secolo”, ha affermato Tim Li, autore principale dello studio. Quindi, cosa spiega il restante 70%?

Il ruolo trascurato del SPMM

La risposta, secondo il team, potrebbe risiedere in un pattern di temperature superficiali del mare anomale a sud dell’equatore, noto come South Pacific Meridional Mode (SPMM). Quando il raffreddamento si estende più a sud nel Pacifico in primavera, altera la circolazione atmosferica intensificando i venti orientali lungo l’equatore. Questi venti aumentano la risalita di acqua fredda dalle profondità oceaniche e spingono via le acque superficiali calde, rafforzando il raffreddamento in superficie.

Utilizzando esperimenti con modelli atmosferici, i ricercatori hanno confermato che tale risposta del vento può ulteriormente sostenere La Niña rallentandone il naturale decadimento. Di conseguenza, il raffreddamento persiste per tutta l’estate e può intensificarsi nuovamente nell’autunno successivo, quando i feedback oceano-atmosfera diventano più forti.

Questo processo, noto come instabilità accoppiata oceano-atmosfera dipendente dalla stagione, è un feedback positivo, o autoalimentante, tra oceano e atmosfera che diventa particolarmente intenso in determinati periodi dell’anno.

Due percorsi principali per eventi pluriennali

I risultati suggeriscono che, nel determinare se La Niña persisterà nell’anno successivo, il modo in cui si evolve dopo il suo picco è altrettanto importante quanto il modo in cui inizia. Gli eventi pluriennali di La Niña possono svilupparsi attraverso due percorsi principali. “Il primo meccanismo è guidato da un forte scarico di calore negli strati superficiali dell’oceano, associato a un precedente Super El Niño, che induce anomalie del termoclino che rallentano il decadimento di La Niña tramite il feedback di Bjerknes“, ha affermato Li.

Il feedback di Bjerknes è un particolare tipo di interazione oceano-atmosfera in cui le variazioni della temperatura superficiale del mare influenzano le condizioni atmosferiche, che a loro volta influenzano le temperature oceaniche in profondità, creando un ciclo autoalimentante.

“Il secondo meccanismo coinvolge l’influenza di anomalie della temperatura superficiale del mare estese meridionali, che rafforzano i venti orientali equatoriali, aumentano l’upwelling e ritardano il decadimento di La Niña“, ha spiegato Li.

In entrambi i casi, le anomalie di freddo possono persistere per tutta l’estate e ripresentarsi in autunno, dando luogo ad eventi pluriennali.

Migliorare le previsioni di La Niña prolungata

Svelando questo duplice meccanismo, i ricercatori forniscono un quadro più completo per comprendere uno dei fattori più influenti della variabilità climatica globale. Le loro scoperte potrebbero contribuire a migliorare le previsioni degli eventi prolungati di La Niña, che sono stati collegati a periodi di siccità prolungata, inondazioni e altri impatti meteorologici estremi in tutto il mondo.

I ricercatori mirano a verificare quanto bene gli attuali modelli climatici riproducano questi due percorsi distinti e ad esplorare come le condizioni climatiche a lungo termine possano influenzarne l’andamento. “Il nostro obiettivo finale è migliorare le previsioni degli eventi pluriennali di La Niña e dei loro impatti di vasta portata, un progresso che potrebbe rafforzare la preparazione e la resilienza climatica su scale temporali che vanno da stagionali a decennali“, ha affermato Li.