Colombia, allarme per rischio blackout con El Niño: l’appello al governo

Le principali associazioni imprenditoriali della Colombia hanno lanciato un appello urgente al governo chiedendo misure immediate per evitare possibili blackout elettrici e interruzioni nella fornitura di gas naturale nei prossimi mesi, in vista dell’arrivo del fenomeno climatico El Niño. Secondo il Consejo Gremial, che riunisce gran parte dei settori produttivi del Paese, la Colombia rischia una crisi energetica per la combinazione tra aumento dei consumi, riduzione del livello dei bacini idrici, ritardi nei nuovi progetti energetici e debiti accumulati verso i fornitori del sistema.

Le organizzazioni imprenditoriali hanno avvertito che “la mancanza di una gestione adeguata e tempestiva” sta portando il Paese verso una possibile carenza di elettricità e gas. “Il margine di manovra si sta riducendo rapidamente. La sicurezza energetica del Paese non può più essere rinviata”, hanno dichiarato gli imprenditori.

Le richieste

Secondo le stime citate dal settore privato, un razionamento energetico simile a quello degli anni ‘90 potrebbe costare alla Colombia circa 1,5 punti percentuali di Pil. Per affrontare la situazione, il Consejo ha chiesto al governo di saldare i debiti pendenti con il settore energetico, garantire la disponibilità di combustibili per le centrali termoelettriche, accelerare i progetti di generazione e trasmissione dell’energia ancora bloccati e promuovere una campagna nazionale per il risparmio di acqua ed elettricità.