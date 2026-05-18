Colombia, piano da 38 milioni contro gli effetti del “Super El Niño”

Il governo della Colombia investirà circa 38 milioni di dollari in misure straordinarie per sostenere il settore agricolo in vista dell’arrivo del fenomeno climatico di El Niño, atteso nella seconda metà dell’anno e considerato dagli esperti uno dei più intensi degli ultimi anni. Il piano punta a limitare gli effetti della siccità e delle alte temperature sulla produzione agricola e sull’allevamento, soprattutto nelle aree più vulnerabili del Paese. Per il Ministero dell’Agricoltura, circa 28,9 milioni di dollari saranno destinati a fertilizzanti sovvenzionati per gli agricoltori di 421 municipi, mentre altri 9,4 milioni finanzieranno l’utilizzo di prodotti biologici e soluzioni organiche per migliorare la qualità dei suoli e aumentare la resilienza delle coltivazioni.

Il governo prevede inoltre un piano di gestione delle risorse idriche nelle regioni agricole dei Caraibi colombiani, tra le più esposte al rischio di siccità. Le autorità vogliono anche incentivare investimenti in assicurazioni agricole, protezione finanziaria dei produttori, credito rurale e sistemi di accumulo dell’acqua piovana. Parallelamente è stata avviata una campagna informativa rivolta agli agricoltori.

Cos’è El Niño

El Niño è un fenomeno climatico legato al riscaldamento delle acque del Pacifico tropicale che provoca una riduzione delle precipitazioni e lunghi periodi di siccità in diverse aree dell’America Latina. Secondo i meteorologi, l’episodio previsto per il 2026 potrebbe raggiungere intensità eccezionali, tanto da essere già definito “Super El Niño”.