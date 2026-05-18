Come si testa un atterraggio su Marte: ingegneri al lavoro su un modello del rover Rosalind Franklin di ExoMars | VIDEO

Un grosso masso, un cratere insidioso o una raffica di vento potrebbero compromettere un atterraggio senza problemi su Marte. Prima del lancio del rover Rosalind Franklin di ExoMars verso il Pianeta Rosso nel 2028, una replica della piattaforma di atterraggio è stata sottoposta alle peggiori condizioni di atterraggio possibili, e ha resistito, rendo noto l’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Pensando a ogni possibile scenario di atterraggio, gli ingegneri europei hanno lasciato cadere un modello in scala reale su una slitta per testarne la stabilità nel caso in cui il veicolo spaziale atterrasse con un’angolazione particolare. Una slitta magnetica rilasciava il modulo di atterraggio a velocità variabili, fino a quattro metri al secondo, su una piattaforma inclinata di 20 gradi. In ogni test, le quattro gambe del modulo di discesa hanno assorbito l’impatto.

La campagna di test di caduta della piattaforma di atterraggio

Questi test con la slitta rappresentano la serie finale della campagna di test di caduta della piattaforma di atterraggio, condotta presso gli stabilimenti ALTEC di Torino. “Questa campagna dimostra la robustezza del sistema di atterraggio di ExoMars. I test hanno fornito dati cruciali sulla stabilità della piattaforma in condizioni difficili e sulla capacità delle sue gambe di resistere a un atterraggio brusco”, afferma Pietro Baglioni, responsabile del team del rover ExoMars per la missione Rosalind Franklin.

I sensori di atterraggio

La campagna ha anche dimostrato le prestazioni dei sensori di atterraggio, una funzione di rilevamento fondamentale che spegne automaticamente i motori all’atterraggio. Installati in tutte e quattro le gambe del modulo di discesa, i sensori rilevano l’avvicinamento del veicolo spaziale alla superficie e attivano lo spegnimento dei motori. Se i sensori impiegano troppo tempo a comunicare con il sistema di propulsione, i gas di scarico dei razzi potrebbero sollevare il suolo marziano, danneggiando e ribaltando potenzialmente il veicolo spaziale. “Vogliamo essere certi di non ribaltarci in fase di atterraggio. Questi risultati sono fondamentali per aumentare la fiducia nell’affidabilità della sequenza di atterraggio di ExoMars”, aggiunge Baglioni.

I team di Thales Alenia Space e Airbus stanno utilizzando i risultati di questa campagna per alimentare modelli computerizzati che simulano ulteriori scenari di atterraggio su Marte. La missione del rover Rosalind Franklin dovrebbe raggiungere la superficie marziana nel 2030.