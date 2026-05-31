Crollo alla falesia dello Zingarello, nuova allerta sul dissesto costiero ad Agrigento

Un nuovo crollo ha interessato la fragile falesia dello Zingarello, nel territorio di Agrigento, riaccendendo l’attenzione sul fenomeno dell’erosione costiera che da anni minaccia il litorale siciliano. A intervenire sulla vicenda è l’associazione MareAmico Agrigento, che in una nota lancia un duro monito alle istituzioni locali e regionali. L’associazione richiama l’urgenza di un intervento strutturale e coordinato per affrontare il dissesto idrogeologico dell’area, sottolineando il rischio crescente per l’ambiente costiero e per le abitazioni presenti lungo la fascia litoranea.

Nel comunicato si legge: “Un nuovo crollo ha colpito la fragile falesia di Zingarello, ad Agrigento. Se le Istituzioni continueranno a non fare nulla per difendere le nostre coste, la natura e l’erosione costiera avanzeranno ancora di più, facendo perdere ulteriori spiagge fruibili e metteranno a rischio di crollo anche diverse case. E’ necessario che la prossima Amministrazione comunale di Agrigento si svegli dall’atavico torpore e chieda un intervento deciso ed urgente alla Struttura Commissariale contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana, per studiare la grave situazione agrigentina ed intervenire, prima che sia troppo tardi“.