Doppia fioritura tra terra e mare: lo spettacolo primaverile visto dallo Spazio | FOTO

Un’immagine straordinaria diffusa dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) racconta la primavera nei Paesi Bassi da una prospettiva unica: quella dello Spazio. Lo scatto, acquisito il 21 aprile 2026 dalla missione Copernicus Sentinel-2, documenta una suggestiva “doppia fioritura“: sulla terra, i celebri campi di tulipani; sul mare, le sfumature blu e verdi generate dal fitoplancton. L’area inquadrata corrisponde all’estremità nordoccidentale del Paese, un mosaico complesso di isole, penisole e specchi d’acqua. Sono visibili porzioni delle province di Flevoland, Olanda Settentrionale e Frisia, insieme all’arco delle Isole Frisone Occidentali che si snoda lungo la costa. Tra queste e la terraferma si estende il Mare dei Wadden, un’area di acque basse e piane fangose che separa l’arcipelago dal continente.

Le acque interne, di colore marrone per l’elevato contenuto di sedimenti, contrastano nettamente con il blu più scuro del Mare del Nord. Due lunghe dighe, visibili come sottili linee chiare, dividono queste acque creando 2 bacini d’acqua dolce: il più esteso IJsselmeer e il più piccolo Markermeer.

Sulla terraferma e sulle isole, il paesaggio agricolo si presenta come un patchwork geometrico di campi in diverse fasi di crescita. Tra cereali, patate, barbabietole da zucchero e cipolle, spiccano i tulipani, simbolo nazionale. In piena fioritura, i campi si tingono di giallo, rosso e viola, attirando ogni anno milioni di visitatori. Tuttavia, questo spettacolo è effimero: dopo poche settimane, i coltivatori recidono i fiori per rafforzare i bulbi.

Nel mare, invece, si osserva un fenomeno altrettanto affascinante ma invisibile a occhio nudo: la proliferazione del fitoplancton. Questi microscopici organismi vegetali, fondamentali per la vita marina, si moltiplicano in primavera grazie all’abbondanza di nutrienti portati in superficie dal rimescolamento delle acque. Pur essendo invisibili singolarmente, la clorofilla che contengono colora l’acqua di tonalità blu e verdi, rendendo possibile la loro osservazione tramite sensori satellitari avanzati.