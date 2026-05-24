Dormire male è un campanello d’allarme per l’Alzheimer nelle donne

La ricerca scientifica compie un ulteriore passo avanti nella complessa battaglia contro il declino cognitivo, puntando i riflettori su un segnale d’allarme precoce che potrebbe rivelarsi cruciale per le diagnosi future e per l’avvio tempestivo di nuove terapie. Un recente studio condotto da un team di ricercatori di diverse istituzioni statunitensi ha infatti evidenziato come le difficoltà a dormire bene durante la notte possano nascondere qualcosa di molto più profondo del normale invecchiamento o dello stress quotidiano. L’indagine, pubblicata sulla rivista specializzata Journal of Prevention of Alzheimer’s Disease, si è concentrata su un campione specifico di donne con un’età pari o superiore a 65 anni. I risultati suggeriscono che, in presenza di una forte predisposizione genetica, un riposo notturno costantemente disturbato si associa a una ridotta capacità di memoria visiva e a un maggiore accumulo cerebrale della proteina tau, uno dei principali responsabili della neurodegenerazione. Riconoscere per tempo questi primi sintomi significa avere preziose opportunità per sperimentare nuovi trattamenti preventivi e rallentare il decorso della patologia prima che emergano deficit ben più gravi.

Il legame bidirezionale tra sonno e neurodegenerazione

Comprendere la relazione esatta tra i disturbi del sonno e la malattia di Alzheimer rappresenta da tempo una sfida complessa per la comunità scientifica internazionale. Le evidenze attuali mostrano una dinamica a doppio senso: dormire male aumenta il rischio di sviluppare la patologia, mentre l’Alzheimer stesso compromette la capacità di riposare adeguatamente a causa dei grovigli di proteina tau che si formano nel cervello. Per cercare di sbrogliare questa matassa e capire cosa inneschi il declino iniziale, i ricercatori hanno focalizzato l’attenzione su 69 donne anziane, raccogliendo dati tramite questionari dettagliati sulla durata, l’efficienza e la latenza del loro sonno. A queste preziose informazioni si sono aggiunti test di memoria standardizzati e, per 63 di loro, anche scansioni cerebrali mirate a misurare l’accumulo di proteina tau in specifiche regioni del cervello legate alla malattia.

Il ruolo cruciale del rischio genetico

L’analisi dei dati ha fatto emergere uno scenario clinico molto interessante, delineando differenze sostanziali in base al profilo genetico delle singole partecipanti. Le associazioni tra un sonno peggiore, un rendimento inferiore nei test di memoria visiva, ovvero la capacità di ricordare forme e spazi, e una maggiore concentrazione di proteina tau sono state riscontrate esclusivamente nelle donne collocate nella fascia più alta di rischio genetico per la malattia. Da notare che la memoria verbale, legata al ricordo di informazioni lette o ascoltate, non ha invece subito alcuna variazione. Questo dettaglio suggerisce un collegamento diretto con la patologia specifica in via di sviluppo. Sorprendentemente, le donne appartenenti al gruppo a minor rischio genetico hanno riportato una qualità del sonno peggiore a livello puramente soggettivo, senza però mostrare le stesse alterazioni cerebrali. Gli studiosi ipotizzano che le partecipanti con rischio genetico più elevato, e magari con un primissimo deterioramento cognitivo, possano addirittura sovrastimare la qualità del loro riposo a causa di precoci deficit di memoria o inconsapevolezza clinica.

Una potenziale via per la prevenzione

Sebbene la ricerca presenti alcune inevitabili limitazioni metodologiche, come l’assenza di un monitoraggio nel tempo delle pazienti e la scomparsa dell’associazione statistica quando vengono escluse dal campione le donne con disturbi del sonno preesistenti, le implicazioni mediche restano estremamente significative. A differenza del nostro patrimonio genetico, il riposo notturno è un fattore altamente modificabile attraverso le giuste abitudini. I ricercatori sottolineano con forza come migliorare la qualità del sonno possa rappresentare un bersaglio terapeutico eccellente per mitigare il rischio di sviluppare l’Alzheimer, in particolar modo per le donne anziane che, statisticamente, risultano colpite in misura sproporzionata dalla malattia rispetto agli uomini. Essendo il sonno una variabile che può essere monitorata e valutata agilmente anche tramite l’autosegnalazione dei pazienti, senza dover per forza ricorrere immediatamente a costosi esami clinici, questa scoperta apre nuove e accessibili prospettive per le indagini e le terapie future.