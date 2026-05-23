Drone esplode nel lago Dridza: nuovo incidente vicino al confine

Un nuovo incidente con un drone in Lettonia ha riacceso le tensioni nel Paese baltico al confine con la Russia. Il velivolo, fuori controllo, è esploso dopo essersi schiantato oggi nel lago Dridza, in un’area situata a circa 15 chilometri dal confine lettone con la Bielorussia. La polizia lettone, allertata dai residenti, ha recuperato i resti del drone precipitato nel lago. L’episodio si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza nazionale, in un territorio particolarmente sensibile per la sua posizione geografica e politica. La Bielorussia, infatti, è alleata della Russia nella guerra di Mosca contro l’Ucraina, e la caduta di droni in territorio lettone è diventata negli ultimi mesi una questione sempre più delicata.

Drone precipitato nel lago Dridza: la polizia recupera i resti

Secondo quanto riferito dalla polizia, il drone fuori controllo è precipitato nel lago Dridza, dove è esploso al momento dello schianto. L’allarme è stato dato dai residenti della zona, che hanno segnalato l’accaduto alle autorità. Dopo l’intervento, le forze dell’ordine hanno recuperato i resti del velivolo.

La località dell’incidente rende il caso particolarmente rilevante. Il lago Dridza si trova infatti a circa 15 chilometri dal confine tra la Lettonia e la Bielorussia, un’area che, nel quadro della guerra tra Russia e Ucraina, assume un valore strategico e simbolico. La vicinanza al confine bielorusso contribuisce ad alimentare l’ansia e le tensioni politiche interne al Paese baltico.

La guerra tra Russia e Ucraina e il problema dei droni fuori traiettoria

Nel corso della guerra tra Russia e Ucraina, diversi droni russi e ucraini si sono schiantati in Lettonia. Entrambe le parti hanno utilizzato tecnologie per deviare i droni dalla loro traiettoria, un elemento che ha contribuito ad aumentare il rischio di incidenti in territori vicini alle aree di conflitto o ai Paesi confinanti con alleati di Mosca.

Gli incidenti si sono moltiplicati negli ultimi mesi, rafforzando il senso di vulnerabilità delle autorità lettoni rispetto alla capacità di intercettare, monitorare e neutralizzare velivoli non autorizzati. La caduta del drone nel lago Dridza si aggiunge quindi a una serie di episodi che hanno reso la minaccia dei droni una delle questioni centrali del dibattito politico e della sicurezza nazionale in Lettonia.

Evika Silina conferma l’incidente e chiede informazioni dettagliate

Il primo ministro uscente Evika Silina ha confermato l’ultimo incidente attraverso X. Nel suo intervento, Silina ha affermato di essere in attesa delle “informazioni più dettagliate possibili” al riguardo.

La dichiarazione arriva in una fase politica particolarmente fragile per il Paese. Proprio la gestione della minaccia rappresentata dai droni ha avuto conseguenze dirette sul governo guidato da Silina, fino a contribuire alla caduta della sua coalizione.

Allarme aereo a Kiev per attacco di droni nemici

Nella stessa giornata, anche a Kiev è stato dichiarato in serata un allarme aereo a causa di un attacco da parte di droni nemici. Lo rende noto l’Aeronautica militare delle forze armate dell’Ucraina, secondo quanto scrive l’Ukrainska Pravda.

Nel messaggio diffuso viene precisato che “in città si sentono delle esplosioni”. L’allarme nella capitale ucraina conferma il ruolo centrale dei droni nella guerra in corso e il loro impatto non solo sul fronte militare, ma anche sulla sicurezza delle città e dei Paesi vicini all’area del conflitto.

L’incidente del drone esploso nel lago Dridza conferma la fragilità della situazione lungo il confine orientale della Lettonia. Il Paese si trova esposto alle conseguenze indirette della guerra tra Russia e Ucraina, con episodi che coinvolgono droni russi e ucraini finiti fuori traiettoria e precipitati sul suo territorio.

La combinazione tra la vicinanza alla Bielorussia, la moltiplicazione degli incidenti negli ultimi mesi e la crisi politica interna rende il nuovo episodio particolarmente significativo. Mentre le autorità attendono ulteriori dettagli sul drone recuperato nel lago, il tema della difesa anti-drone resta una priorità per la sicurezza lettone e per la stabilità politica del Paese.