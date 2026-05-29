Drone russo in Romania: la Nato condanna Mosca e rafforza l’allerta sui cieli dell’Alleanza

Un drone russo è caduto su un condominio in Romania, causando il ferimento di due persone e provocando una nuova condanna da parte della Nato nei confronti di Mosca. L’episodio, avvenuto nel sud del Paese, a Galați, ha riacceso l’attenzione sulla minaccia rappresentata dai droni nel contesto della guerra condotta dalla Russia e sulle possibili ricadute per i Paesi confinanti. La caduta del drone lanciato da Mosca su un edificio residenziale rumeno è stata definita dall’Alleanza Atlantica un atto di grave sconsideratezza. L’impatto su un’area abitata, con il ferimento di civili nelle loro case, ha immediatamente suscitato reazioni politiche e diplomatiche, sia da parte della Nato sia da parte della Repubblica di Moldova.

La Nato condanna Mosca: “continuerà a rafforzare le proprie difese”

La Nato ha condannato quella che ha definito la ”sconsideratezza” di Mosca dopo che il drone russo è caduto su un condominio in Romania causando il ferimento di due persone.

A intervenire è stato il portavoce della Nato Allison Hart, che sui social media ha ribadito la linea dell’Alleanza di fronte alla minaccia rappresentata dai droni. “La Nato continuerà a rafforzare le proprie difese contro tutte le minacce, compresi i droni”, ha dichiarato Hart.

Il portavoce ha inoltre aggiunto che il segretario generale dell’Alleanza, Mark Rutte, è in contatto con le autorità rumene. Il riferimento diretto ai contatti tra il vertice della Nato e la Romania conferma la rilevanza dell’accaduto sul piano della sicurezza regionale e dell’attenzione dell’Alleanza verso gli episodi che coinvolgono territori di Paesi membri.

Mark Rutte in contatto con le autorità rumene dopo l’attacco

Il coinvolgimento del segretario generale della Nato, Mark Rutte, evidenzia il livello di attenzione riservato dall’Alleanza all’episodio avvenuto in Romania. Il fatto che un drone russo sia precipitato su un edificio abitato, causando feriti, rappresenta un elemento di forte preoccupazione per la sicurezza dei Paesi dell’area.

La Romania, membro della Nato, si trova in una posizione particolarmente sensibile nel quadro della guerra russa e delle tensioni lungo il fronte orientale dell’Europa. L’impatto del drone su un condominio a Galați rafforza il timore che gli attacchi condotti da Mosca possano avere conseguenze dirette anche al di fuori dei confini ucraini.

Maia Sandu: “la Russia rappresenta un pericolo per tutti”

Dura anche la reazione del presidente moldavo Maia Sandu, che ha condannato l’episodio e ha espresso solidarietà alla Romania dopo il ferimento di due persone nel sud del Paese.

Il presidente della Repubblica di Moldova ha definito la Russia un pericolo non solo per i Paesi direttamente colpiti, ma per l’intera regione. La sua presa di posizione è arrivata dopo la caduta del drone lanciato da Mosca sul condominio rumeno.

”Condanno fermamente l’attacco dei droni russi contro i cittadini rumeni nelle loro case. Si tratta di un fatto gravissimo”, ha scritto Sandu su ‘X’.

La dichiarazione del presidente mette al centro la dimensione civile dell’accaduto: il drone è caduto su abitazioni, colpendo persone all’interno delle loro case e trasformando un episodio militare in un caso di sicurezza per i civili.

La solidarietà della Moldova alla Romania

Nel suo messaggio, Maia Sandu ha espresso la piena vicinanza della Moldova alla Romania e ai feriti di Galați, sottolineando la gravità dell’episodio.

”La Repubblica di Moldova esprime la sua piena solidarietà alla Romania e augura una pronta guarigione ai feriti di Galați. La Russia rappresenta un pericolo per tutti e deve essere fermata”, ha aggiunto.

Droni russi e sicurezza europea, cresce l’allarme sul fronte orientale

L’episodio avvenuto a Galați riporta al centro il tema della difesa contro i droni russi e della protezione dei territori alleati. La Nato ha indicato chiaramente che continuerà a rafforzare le proprie difese contro tutte le minacce, compresi i droni, in risposta alla crescente esposizione dei Paesi dell’area agli effetti della guerra.

La condanna della Nato, il contatto tra Mark Rutte e le autorità rumene e la presa di posizione di Maia Sandu mostrano come la caduta del drone su un condominio in Romania sia considerata un episodio grave, con implicazioni che vanno oltre il singolo incidente.

Il ferimento di due persone in un edificio residenziale conferisce alla vicenda un impatto immediato sul piano umanitario e civile, mentre sul piano politico rafforza il messaggio dell’Alleanza Atlantica sulla necessità di rispondere alla minaccia dei droni.