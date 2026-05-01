Due eruzioni consecutive alla Black Diamond Pool: spettacolo nel Parco Nazionale di Yellowstone | VIDEO

Una sorgente termale del Parco Nazionale di Yellowstone ha eruttato due volte in due giorni questa settimana, con la seconda eruzione, di maggiore entità, che ha proiettato acqua fangosa e vapore verso una telecamera vicina. Secondo l’USGS, Black Diamond Pool ha eruttato martedì 28 e di nuovo mercoledì 29 aprile. L’eruzione di mercoledì è stata la più spettacolare delle due, ma non è stata neanche lontanamente paragonabile a quella del 23 luglio 2024, che ha causato il panico tra i visitatori e danneggiato le passerelle di legno della zona. “Questa è forse la più grande eruzione del bacino idrotermale dall’esplosione del 2024 e rappresenta un’importante dimostrazione dei rischi idrotermali nel Parco Nazionale di Yellowstone”, evidenzia l’USGS.

Black Diamond Pool è una grande sorgente termale blu torbida con una temperatura media di 65°C. Ha una storia di eruzioni sporadiche, tra cui un evento nel 2006 innescato da un terremoto, secondo il National Park Service.

Le sorgenti idrotermali di Yellowstone

Le sorgenti idrotermali come la Black Diamond Pool sono comuni in tutto il Parco Nazionale di Yellowstone, che sorge su uno dei sistemi vulcanici più attivi al mondo. Si trova a circa 3 chilometri dal famosissimo geyser Old Faithful.

Le sorgenti termali si formano quando l’acqua surriscaldata risale in superficie, si raffredda e viene sostituita da acqua ancora più calda proveniente dal sottosuolo. Quando questa circolazione viene interrotta, la pressione può aumentare, provocando talvolta eruzioni come quella ripresa nel video di questa settimana.

L’imprevedibilità e le temperature elevatissime delle aree idrotermali sono alcuni dei motivi per cui il National Park Service ha predisposto sentieri e passerelle per garantire la sicurezza dei visitatori.