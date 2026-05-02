E’ morto Alex Zanardi, eroe di una vita impossibile

È una giornata di profondo dolore per l’Italia e per il mondo intero, che si trova a fare i conti con la perdita di una delle figure più luminose e ispiratrici del secolo scorso. La notizia della morte di Alex Zanardi si è diffusa rapidamente, lasciando un vuoto incolmabile non solo nel panorama dello sport internazionale, ma anche nel cuore di chiunque abbia visto in lui un esempio di forza sovrumana. Il campione bolognese, che aveva 59 anni, si è spento dopo una vita trascorsa a sfidare i limiti del possibile, dimostrando che la volontà può superare anche le barriere fisiche più insormontabili. Con la sua scomparsa, se ne va un uomo che è stato capace di riscrivere le regole del destino, trasformando ogni caduta in un trampolino di lancio per nuove ed epiche imprese.

La carriera nell’automobilismo e il tragico incidente del Lausitzring

Il percorso pubblico di questo straordinario atleta inizia sulle piste di tutto il mondo, dove il giovane Alex Zanardi si distingue immediatamente per un talento cristallino e una guida aggressiva ma corretta. Dopo gli esordi nei kart e il passaggio nelle formule minori, approda alla Formula 1, correndo per scuderie storiche come Jordan, Minardi e Lotus. Tuttavia, è negli Stati Uniti, nel campionato CART, che Alex trova la sua vera consacrazione, diventando un idolo delle folle e vincendo due titoli mondiali consecutivi. La sua parabola sportiva subisce però una drammatica interruzione il 15 settembre 2001, sul circuito tedesco del Lausitzring. Un terribile incidente automobilistico gli costa l’amputazione di entrambe le gambe e lo porta a un passo dalla morte, segnando uno spartiacque definitivo nella sua esistenza e nella percezione che il pubblico aveva di lui come sportivo.

La straordinaria rinascita come campione paralimpico

Molti avrebbero considerato la fine di ogni ambizione agonistica dopo un trauma di tale portata, ma Alex Zanardi ha scelto una strada diversa, quella della resilienza. Dopo una faticosa riabilitazione, non solo è tornato a guidare auto da corsa appositamente modificate, ma ha scoperto una nuova passione che lo avrebbe portato nuovamente sul tetto del mondo: l’handbike. In questa disciplina, Zanardi è diventato il simbolo globale del movimento paralimpico, conquistando medaglie d’oro ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. La sua immagine mentre solleva la sua handbike al traguardo è diventata un’icona di speranza, un manifesto vivente di come la disabilità non sia un limite, ma una diversa condizione di partenza da cui poter ancora puntare all’eccellenza. Il suo contributo ha cambiato radicalmente la cultura dello sport, portando le discipline paralimpiche alla ribalta del grande pubblico e dei media.

Il nuovo dramma a Pienza e la lunga battaglia per la vita

Il destino, già durissimo con lui, lo ha messo nuovamente alla prova il 19 giugno 2020, durante una staffetta di beneficenza in Toscana. Nei pressi di Pienza, un nuovo gravissimo incidente in handbike contro un mezzo pesante ha gettato l’Italia nell’angoscia. Da quel momento è iniziata la sua battaglia più lunga e silenziosa, combattuta lontano dai riflettori, tra reparti di terapia intensiva e centri di eccellenza per la neuroriabilitazione. In questi anni, la famiglia, guidata dalla moglie Daniela, ha protetto con estrema dignità la sua privacy, mentre milioni di persone continuavano a inviare messaggi di incoraggiamento sotto l’hashtag #ForzaAlex. La sua resistenza fisica e mentale ha sorpreso i medici in più occasioni, confermando quella tempra d’acciaio che lo aveva reso celebre in pista, ma purtroppo le complicazioni derivanti dal lungo percorso clinico hanno infine avuto il sopravvento.

L’eredità umana e il messaggio di un’eterna leggenda

Oggi che piangiamo la sua scomparsa, è fondamentale riflettere sull’eredità che questo grande uomo lascia alle future generazioni. Alex Zanardi non è stato solo un pilota veloce o un ciclista pluripremiato, è stato un comunicatore formidabile capace di parlare di sofferenza con il sorriso sulle labbra. Il suo insegnamento più grande risiede nella capacità di non sprecare nemmeno un istante della propria esistenza, valorizzando ciò che resta invece di rimpiangere ciò che si è perso. La sua figura rimarrà scolpita nella storia della cultura sportiva italiana come quella di un individuo che ha saputo sorridere alla sfortuna, rendendola quasi un’opportunità di crescita. La morte di Alex Zanardi non spegne la luce del suo esempio, che continuerà a brillare ogni volta che un giovane atleta o una persona in difficoltà troverà il coraggio di rialzarsi e ricominciare a lottare.

Il commosso ricordo del premier Giorgia Meloni: “grazie di tutto, Alex”

“L’Italia perde un grande campione e un uomo straordinario, capace di trasformare ogni prova della vita in una lezione di coraggio, forza e dignità. Alex Zanardi ha saputo rimettersi in gioco ogni volta, affrontando anche le sfide più dure con determinazione, lucidità e una forza d’animo fuori dal comune. Con i suoi risultati sportivi, con il suo esempio e con la sua umanità, ha dato a tutti noi molto più di una vittoria: ha dato speranza, orgoglio e la forza di non arrendersi mai. A nome mio e del Governo rivolgo un pensiero commosso e la più sincera vicinanza alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Grazie di tutto, Alex“. Con queste toccanti parole, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha voluto ricordare Alex Zanardi nel giorno della sua morte.