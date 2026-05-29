Ebola Bundibugyo, l’Oms individua terapie e vaccini da studiare: priorità a tre trattamenti

L’Organizzazione mondiale della sanità ha avviato una ricognizione sulle possibili contromisure contro il virus Bundibugyo, responsabile dell’epidemia di Ebola in corso nella Repubblica Democratica del Congo, con casi segnalati anche in Uganda. Al centro dell’attenzione ci sono potenziali vaccini, terapie antivirali, anticorpi monoclonali e strategie di profilassi post-esposizione da valutare contro una forma più rara e meno conosciuta di Ebola, la malattia da virus Bundibugyo.

L’agenzia ha spiegato di aver convocato diversi panel di esperti e gruppi consultivi, incaricandoli di analizzare le opzioni allo studio sia per la prevenzione sia per il trattamento della Bvd, acronimo di Bundibugyo virus disease. Il primo risultato di questo lavoro è una serie di raccomandazioni operative: tutti i prodotti identificati e presi in considerazione dovranno essere utilizzati “esclusivamente nell’ambito di studi clinici per generare dati solidi e garantire una ricerca sicura, etica ed efficace”.

Nessuna terapia o vaccino autorizzato specificamente contro Bundibugyo

Il punto centrale delle raccomandazioni dell’Oms riguarda l’assenza, al momento, di strumenti approvati specificamente contro questa specie virale. “Attualmente – si ricorda nelle raccomandazioni chiave – non esistono terapie o vaccini autorizzati specificamente approvati per la prevenzione e il trattamento della malattia da virus Bundibugyo”.

Questo non significa che non vi siano opzioni da esplorare. I gruppi consultivi dell’Organizzazione mondiale della sanità hanno infatti esaminato diversi prodotti candidati, giudicandone alcuni “sufficientemente promettenti da giustificarne la priorità per la valutazione in studi clinici”. L’Oms sta ora collaborando con i governi della Repubblica Democratica del Congo e dell’Uganda per facilitare l’attuazione della valutazione scientifica di questi prodotti, in un quadro di ricerca controllata e di supervisione nazionale.

Tre terapie candidate prioritarie: MBP134, maftivimab e remdesivir

Per il trattamento dei casi confermati di malattia da virus Bundibugyo, gli esperti indipendenti hanno indicato tre opzioni da valutare con priorità negli studi clinici. Si tratta degli anticorpi monoclonali MBP134 e maftivimab, insieme all’antivirale remdesivir.

Le raccomandazioni includono anche la possibilità di studiare una terapia combinata, basata sull’impiego di un anticorpo monoclonale insieme a remdesivir. L’obiettivo è raccogliere dati solidi sull’efficacia e sulla sicurezza di questi approcci in pazienti con diagnosi confermata di Bvd, evitando impieghi non controllati fuori dai protocolli di ricerca.

La scelta di dare priorità a queste terapie riflette la necessità di procedere rapidamente ma con rigore, soprattutto in un contesto epidemico in cui non esistono farmaci già autorizzati per questa specifica malattia. La valutazione clinica dovrà quindi stabilire se questi candidati possano avere un ruolo reale nel trattamento dell’Ebola Bundibugyo.

Profilassi post-esposizione: obeldesivir candidato prioritario

Accanto al trattamento dei casi, l’Oms ha valutato anche le opzioni per prevenire lo sviluppo della malattia nei contatti di casi confermati o probabili. In questo ambito, l’antivirale orale obeldesivir è stato identificato come candidato prioritario per la profilassi post-esposizione.

La strategia prevede la somministrazione di compresse ai contatti dei casi, con l’obiettivo di valutare se il farmaco sia in grado di impedire lo sviluppo della malattia da Ebola. Gli esperti hanno però sottolineato che “questo approccio dipende da un efficace tracciamento dei contatti, che rimane operativamente complesso in alcune delle aree colpite” del Congo.

Il nodo operativo è quindi decisivo. La profilassi post-esposizione può essere valutata solo se i contatti vengono identificati rapidamente, monitorati e raggiunti in modo tempestivo. In aree colpite da focolai complessi, questo richiede capacità di sorveglianza, fiducia delle comunità e organizzazione sanitaria sul territorio.

Ervebo, prove inconcludenti sulla protezione contro il virus Bundibugyo

Uno degli aspetti più rilevanti delle raccomandazioni riguarda Ervebo, l’unico vaccino contro Ebola attualmente autorizzato. Nei giorni scorsi era stata presa in considerazione la possibilità di un suo potenziale ruolo nell’epidemia, ma il vaccino è approvato per l’uso durante le epidemie causate dall’Ebola virus più comune in Africa nella famiglia degli Orthoebolavirus, non per la prevenzione della malattia da virus Bundibugyo.

Gli esperti hanno esaminato anche questa opzione, ma hanno concluso che “le prove sulla protezione crociata verso altre specie di virus Ebola rimangono limitate e inconcludenti”. Per questo l’Oms raccomanda che Ervebo “non venga utilizzato al di fuori di contesti di ricerca attentamente progettati, per consentire la valutazione della sua efficacia contro il virus Bundibugyo”.

La posizione dell’agenzia è quindi prudente: l’uso del vaccino già autorizzato non viene indicato come risposta ordinaria all’epidemia da Bundibugyo, ma solo come possibile oggetto di valutazione all’interno di studi disegnati in modo rigoroso.

Vaccino rVSV Bundibugyo, il candidato più promettente ma con tempi più lunghi

Sul fronte dei vaccini candidati, gli esperti hanno identificato come opzione più promettente il vaccino a dose singola rVSV Bundibugyo, in fase di sviluppo da parte dell’International Aids Vaccine Initiative-Iavi.

Il limite principale è rappresentato dai tempi di sviluppo. “Lo sviluppo richiederà probabilmente 7-9 mesi prima che sia pronto per essere valutato attraverso una sperimentazione clinica per la sua capacità di prevenire la Bvd”, si legge nella nota.

Il candidato rVSV Bundibugyo appare quindi rilevante in prospettiva, ma non immediatamente disponibile per una valutazione clinica sul campo. La sua eventuale utilità dipenderà dalla possibilità di completare lo sviluppo necessario e di inserirlo in protocolli sperimentali capaci di misurarne sicurezza ed efficacia contro la malattia da virus Bundibugyo.

ChAdOx1 Bundibugyo, possibile disponibilità in 2-3 mesi

Un secondo candidato vaccino è ChAdOx1 Bundibugyo, in fase di sviluppo presso l’Università di Oxford e il Serum Institute of India. A differenza del candidato rVSV, questo vaccino “potrebbe essere disponibile entro 2-3 mesi” per la valutazione dell’efficacia tramite una sperimentazione clinica.

Anche in questo caso, però, restano elementi da chiarire. “Sono ancora necessari ulteriori dati sugli animali” per supportare e confermare un’ulteriore definizione della priorità. Gli esperti hanno osservato che “un approccio con una singola dose di questo vaccino candidato potrebbe essere adatto per i contatti di casi di Ebola, mentre una strategia a 2 dosi potrebbe essere considerata per le popolazioni ad alto rischio ma non esposte, come gli operatori sanitari e il personale in prima linea”.

La distinzione tra strategia a dose singola e strategia a due dosi risponde a esigenze differenti: da una parte la protezione rapida dei contatti in un contesto epidemico, dall’altra la possibile immunizzazione di categorie ad alto rischio come operatori sanitari e personale impegnato nella risposta sul campo.

Studi clinici etici e sicuri al centro della risposta

Per ogni opzione esplorata, dall’uso di anticorpi monoclonali agli antivirali, dalla profilassi post-esposizione ai vaccini candidati, l’indicazione dell’Oms resta la stessa: vanno garantite “sperimentazioni cliniche etiche e sicure”.

L’Organizzazione mondiale della sanità, i governi della Repubblica Democratica del Congo e dell’Uganda, i Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie, l’Africa Cdc, l’Anrs Malattie infettive emergenti, cioè l’Agenzia nazionale francese per la ricerca sull’Aids e l’epatite virale, e altri partner scientifici stanno collaborando per sviluppare e implementare protocolli appropriati.

L’obiettivo è valutare la sicurezza e l’efficacia delle terapie prioritarie attraverso sperimentazioni cliniche sul campo, sotto la guida delle autorità sanitarie nazionali e con il coinvolgimento delle comunità colpite. L’agenzia Onu per la salute chiede “un accesso accelerato alle forniture essenziali, una maggiore protezione e coinvolgimento delle comunità e un rafforzamento della fiducia, e investimenti coordinati nella ricerca, lo sviluppo e la valutazione delle contromisure per Bundibugyo. Tutta la ricerca deve aderire ai più elevati standard etici, sotto la guida delle autorità sanitarie nazionali e in stretta consultazione con le comunità colpite”.

La priorità resta fermare la trasmissione con gli strumenti già disponibili

In attesa che studi clinici e protocolli di ricerca chiariscano il ruolo di vaccini e terapie candidate, la priorità immediata resta il contenimento della trasmissione. L’Oms ribadisce che la risposta all’Ebola Bundibugyo deve poggiare sugli strumenti già utilizzati da decenni nelle epidemie di Ebola.

Nel frattempo, si legge nella nota Oms, “la nostra priorità è fermare la trasmissione con gli strumenti che abbiamo utilizzato per decenni nelle risposte a Ebola, che includono la sorveglianza delle malattie, test e diagnosi rapidi, tracciamento dei contatti, isolamento e cura dei pazienti, prevenzione e controllo delle infezioni, coinvolgimento della comunità e sepolture sicure e dignitose”.

Il messaggio è duplice: da un lato accelerare la ricerca su contromisure specifiche contro il virus Bundibugyo, dall’altro rafforzare immediatamente le misure classiche di sanità pubblica. Sorveglianza, diagnosi rapida, isolamento dei pazienti, tracciamento dei contatti, prevenzione delle infezioni e coinvolgimento delle comunità restano gli strumenti fondamentali per arginare l’epidemia in corso.

Ebola Bundibugyo, ricerca accelerata ma senza scorciatoie

La strategia delineata dall’Organizzazione mondiale della sanità punta a evitare scorciatoie nell’impiego di prodotti non ancora dimostrati contro la malattia da virus Bundibugyo. Le opzioni più promettenti sono state individuate: MBP134, maftivimab, remdesivir, obeldesivir, rVSV Bundibugyo, ChAdOx1 Bundibugyo e, in contesti di ricerca attentamente progettati, anche Ervebo.

Il quadro resta però segnato dall’incertezza scientifica. Non esistono ancora vaccini o terapie autorizzati specificamente per la prevenzione e il trattamento della Bvd. Le prove sulla protezione crociata del vaccino Ebola già autorizzato sono considerate limitate e inconcludenti. I candidati più mirati richiedono tempi di sviluppo o ulteriori dati preclinici.

Per questo l’Oms indica una via precisa: utilizzare ogni prodotto solo nell’ambito di studi clinici, generare dati solidi, garantire sicurezza ed etica della ricerca, e allo stesso tempo continuare a fermare la trasmissione con le misure consolidate della risposta a Ebola.